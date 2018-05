- In merito alla lettera firmata comparsa ieri dal titolo “In coda al Pronto soccorso: «La situazione rasenta il limite»” ( qui per rileggerla ), il Direttore Sanitario Aziendale di Asl5 “Spezzino” Maria Antonietta Banchero ha deciso di rispondere al lettore che ha scritto a CittadellaSpezia, ritenendo opportuno fare una precisazione ai cittadini, tanto per fornire una visione ampia e dettagliata della situazione del Pronto Soccorso, soprattutto per il giusto riconoscimento del personale che quotidianamente si prodiga per garantire il funzionamento della prima accoglienza ospedaliera agli utenti bisognosi di cure. "Nei primi tre mesi del 2018 il Pronto Soccorso della Spezia ha registrato 10.878 accessi, di cui 1.299 codici bianchi e 6.873 codici verdi con tempi medi per essere visitati, pur non essendo codici prioritari, rispettivamente di 1 ora e 1 minuti per i codici bianchi e 32 minuti per i codici verdi. Basta una semplice ricerca su internet per rendersi conto di come tutta Italia vorrebbe avere questi dati, considerando che la media nazionale parla di 70 minuti per i codici verdi in periodi di normale afflusso e più di 300 minuti nei periodi di iperafflusso (e nel primo trimestre dell’anno c’è anche il periodo di iperafflusso legato a influenza e parte delle festività natalizie).Continua Banchero: "Tutto ciò avviene per la quotidiana abnegazione di un personale che lavora 24 ore al giorno, con un ritmo frenetico e sacrificando la propria vita personale e gli affetti per garantire un servizio così importante. Tra questo personale ci sono anche l’infermiere di triage e l’infermiere dell’accoglienza per sei ore al giorno, sempre presenti per valutare e accogliere l’utenza facendo anche l’impossibile di fronte a picchi di iperafflusso. Se l’utente in questione sostiene che all’accoglienza non c’era nessuno, sarebbe opportuno che segnalasse formalmente il disservizio con orario e giorno, per consentirci di fare una verifica. Saremmo altresì contenti di sentire qualche volta sugli organi di stampa, con la stessa visibilità, anche il parere di quegli utenti che apprezzano e riconoscono l’efficienza del servizio".