Avvicendamento al Pacinotti, Bosco va in Francia e saluta: la nuova preside è Emma Lucchini

La Spezia - "Commozione, applausi e ringraziamenti da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici che si sono riuniti nei giorni corsi per salutare un grande dirigente scolastico che lascerà un ricordo indelebile nella lunga storia del liceo Pacinotti. In bocca al lupo al professor Giuseppe Bosco per il nuovo prestigioso incarico all'estero e un augurio di buon lavoro alla nuova dirigente scolastica, la professoressa Emma Lucchini da parte di tutto il liceo". Con queste parole la pagina Facebook del liceo scientifico e sportivo Pacinotti ha salutato il preside Bosco che, dopo sette anni alla guida della storica scuola spezzina, lascia l'incarico per andare a Metz, in Francia, a presiedere l'ufficio scolastico dal quale dipendono i corsi di lingua e di cultura italiana, presso il consolato generale d'Italia.

Redazione

09/09/2020 17:26:57