La Spezia - “Dopo le problematiche passate negli ultimi anni, dai dragaggi del 2015 ai periodi siccitosi sino alla mareggiata di ottobre, finalmente tutti gli sforzi profusi iniziano a dare i loro frutti”. Così sulla propria pagina Facebook Federico Pinza, amministratore della cooperativa miticoltori spezzini che per tutta l'estate saranno presenti alla Morin con i loro stand gastronomici.



“Sarà malattia professionale – ha osservato pubblicando la foto – ma guardavo questo scoglio che è coperto di seme di diverse dimensioni e quindi di diversi periodi, penso quindi allo splendido prodotto adulto che i nostri soci stanno lavorando, alla pienezza dello stesso ed al fatto che, grazie a tutto ciò, le vendite confrontate con lo stesso periodo dell'anno passato siano decisamente superiori. Non abbiamo mollato – ha aggiunto Pinza – come anche qualche nostro socio ha pensato di fare o fatto ed anzi, ove possibile, abbiamo investito nella nostra attività. Penso ancora che bisogna impegnarsi tutti affinché questo splendido Golfo sia trattato come merita, limitando gli scarichi, eliminando completamente quelli impattanti per immissione al suo interno di acque calde e ipoclorito di sodio che ne sterilizzano l'acqua. La Natura è generosa se trattata bene – ha concluso – e noi ne siamo i più validi testimonial”.



REDAZIONE

30/06/2019 21:50:28