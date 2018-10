La Spezia - Sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’area delle autonomie e del benessere psico-fisico e/o motorio, sviluppo delle sue capacità comunicative, relazionali e sociali, promozione dell’inclusione scolastica. Si individua in queste tre aree d'intervento il lavoro progettuale concluso dall'amministrazione comunale spezzina. Nella seduta di lunedì 8 ottobre la Giunta Peracchini ha approvato infatti la delibera di indirizzo per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica per gli studenti disabili. “Un grande salto di qualità per l’assistenza scolastica alle persone disabili - dichiara il primo cittadino - e un cambio di rotta deciso rispetto al passato, perché i servizi educativi sono la rete fondamentale di ogni ente locale su cui è giusto si possano appoggiare le nostre famiglie. Per questo, il nostro sforzo fin dal primo giorno è stato promuovere azioni mirate a rafforzare quella rete e promuovere la diversità come risorsa all’interno del mondo scolastico". Comune che, per garantire agli studenti e alle famiglie di avere un servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto ai disabili, ha puntato su quantità e qualità del monte ore: "Siamo passati da una base di appalto di 146.520 ore di supporto ad una di 187.200 e abbiamo attribuito un punteggio pari all’85% per la parte tecnico-progettuale, proprio per dare maggiore rilevanza alla qualità del servizio, e solo al 15% per l’offerta economica - ha precisato Peracchini -. Oltre ad un supporto per gli alunni in difficoltà, abbiamo voluto tutelare anche i lavoratori alla luce di varie problematiche che si erano susseguite nella scorsa gestione del servizio, appaltata nel 2014 con la precedente amministrazione. Ringrazio l’assessore Giorgi per il suo impegno, i nostri tecnici e le parti sindacali con cui abbiamo lavorato gomito a gomito”.



“Costruttivi sono stati i tavoli tecnici, creati per condividere un percorso di supporto ai lavoratori, effettuati con gli uffici e le parti sindacali, ai quali voglio rivolgere un ringraziamento per la fattiva collaborazione – commenta l’Assessore all’Istruzione Giulia Giorgi - Verrà tutelata la continuità del personale già operante sul servizio, garantendo loro un minimo contrattuale adeguato e un monte ore di formazione e coordinamento consono”. L’attività viene svolta sulla base di una progettazione individualizzata, in cui le metodologie e gli obbiettivi dell’intervento eeducativo/assistenziale sono integrati nella progettualità didattico/pedagogica di competenza della scuola quale definita dal PEI, redatto per ciascun alunno con disabilità e sottoscritto da scuola, famiglia ed ASL. “Attualmente - conclude Giorgi - sono impegnate nella realizzazione delle attività un coordinatore psicologo e 79 assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno seguito 180 alunni: numeri che corrispondono agli studenti frequentanti i servizi educativi comunali, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e, sulla base di specifici accordi territoriali con la Provincia, questo servizio viene erogato anche agli alunni degli Istituti Scolastici di Secondo grado e ai percorsi di formazione professionale residenti sul Comune della Spezia, per un complessivo orario di 62.000 ore di supporto”.

09/10/2018 16:10:53