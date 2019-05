La Spezia - Il direttore generale della Asl5 Spezzino ha rassegnato oggi le dimissioni dal suo incarico, essendo stato collocato in pensione dal 1 marzo scorso. Le dimissioni irrevocabili avranno effetto dal giorno 1 giugno. La giunta regionale ringrazia il Dr. Andrea Conti per il lavoro svolto nell’amministrazione. Nei prossimi giorni si assumeranno gli opportuni provvedimenti circa la governance dell’Azienda sanitaria. Conti era stato nominato direttore generale a metà 2016.

