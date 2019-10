La Spezia - La Asl 5 perde un altro medico. Il dottor Davide Brizzi, radiologo e senologo nella struttura di Senologia di Sarzana, ha infatti deciso di lasciare il suo incarico per motivi personali indipendenti dai rapporti con la dirigenza. La notizia si è diffusa in maniera virale tanto da arrivare sulla piazza dei social network dove sono state sollevate alcune preoccupazioni. In particolare, nel gruppo legato al 'Manifesto per la sanità pubblica', si è fatto sentire l'ex dirigente della struttura complessa di Pneumologia Pier Aldo Canessa. "E' una brutta notizia – ha scritto -. Il dottor Brizzi si è dimesso dalla Asl 5 e segue gli altri colleghi che sono andati alla asl 4 con Ilan Rosemberg. Questa è una ulteriore conseguenza della abolizione del Primariato di radiologia a Sarzana. Brizzi per molti anni ha tenuto viva la Senologia a Sarzana con professionalità e competenza puntando al servizio pubblico. Tenuto conto che il chirurgo dottor Veneroso dovrebbe andare in pensione una domanda sorge: esiste un piano per mantenere la breast unit a Sarzana o sarà chiusa? E personalmente faccio a Davide i migliori auguri per la sua professione".



La vicenda ha trovato terreno fertile nell'agone politico. “Un altro professionista di qualità lascia Asl 5 e segue l'ex primario di Sarzana Ilan Rosemberg a Chiavari. Ormai sembra un esodo di massa quello che porta i migliori professionisti via dal territorio spezzino”. Così in una nota il consigliere regionale Francesco Battistini, secondo il quale l'accaduto “denota chiaramente come Asl 5 abbia sbagliato completamente tutta la programmazione a medio termine e non abbia adottato scelte corrette e lungimiranti. Ad iniziare dalla soppressione del primariato di Chirurgia 2 per arrivare a quello di Radiologia l'Ospedale San Bartolomeo si sta svuotando e il territorio perde, di conseguenza, competenze, specificità e capacità. Tutto ciò ai danni dei pazienti di tutta la provincia”.



L'esponente della sinistra annuncia quindi un'interrogazione in consiglio regionale proprio su Senologia, ricordando di averne presentato in passato una relativa alle sorti di Radiodiagnostica al San Bartolomeo “non ancora discussa per gli inaccettabili rallentamenti dell’attivita’ consigliare, spesso dovuta a scarsa presenza degli assessori competenti in materia”. Conclude Battistini: “La nostra intenzione è quella di accendere un campanello d'allarme in un assessorato (guidato dalla leghista Sonia Viale, vice presidente regionale, ndr) che, evidentemente, o ha interessi diversi, vedi le operazioni di privatizzazione sanitaria, o non ha ancora compreso come governare correttamente. È quindi necessario capire, oltre al futuro della radiodiagnostica spezzina, che ne sarà, appunto, anche della senologia alla luce degli imminenti pensionamenti in chirurgia e alle dimissioni, appunto, del dottor Brizzi”.



C.A.-N.R.

Redazione

15/10/2019 18:05:22