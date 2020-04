Asl 5 ammette: "Persi 15 tamponi due settimane fa, sono stati ripetuti e sono in fase di analisi"

- "Sono stati ripetuti e sono in corso di processazione alcuni tamponi (una quindicina) che, circa 15 giorni fa, sono andati persi; si trattava di tamponi destinati a essere processati presso il laboratorio regionale di riferimento dell’ospedale Policlinico San Martino". Lo afferma in una nota Alisa per conto della Asl 5 spezzina."Il personale del laboratorio del Policlinico San Martino si è sempre mostrato molto collaborativo nei confronti delle nostre richieste. I tamponi sono stati ripetuti e sono in corso di processazione. Attualmente, la processazione dei campioni per i pazienti e per il personale sanitario - prosegue Alisa - avviene ad opera del laboratorio di Patologia clinica di Asl 5 e, per il territorio, a cura del laboratorio regionale di riferimento del San Martino, con la consueta massima disponibilità".