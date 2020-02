Arresto del molestatore seriale, l'amministrazione valuta azioni legali

- Con una nota l’Amministrazione Peracchini "plaude l’operato del personale delle Forze dell’Ordine che questa mattina, grazie alla Polizia di Stato della Spezia, ha arrestato l’aggressore seriale, accusato di molestie sessuali nei confronti di giovani donne spezzine". (QUI) "L’Amministrazione comunale, fin dal primo episodio di violenza denunciato, è stata sempre in contatto con le Forze dell’Ordine che hanno condotto indagini serrate per dare un volto all’aggressore, mettendo anche a disposizione il sistema di videosorveglianza cittadino, così da offrire uno strumento aggiuntivo nelle ricerche dell’uomo. Una vicenda che si chiude positivamente grazie al lavoro e alla professionalità delle Forze dell’Ordine che con questo arresto hanno riportato la serenità nella nostra comunità. Una vicenda che ha creato anche un grave danno d’immagine alla Città, da sempre lontana da simili episodi di violenza. Per questo motivo l’Amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di intraprendere eventuali azioni legali".

