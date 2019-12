Aperto a Marola il presepe di tradizione napoletana allestito dai volontari

La Spezia - Grande partecipazione della comunità marolina attorno al presepe inaugurato nella piazza, cuore del paese, domenica pomeriggio. Un presepe di tradizione napoletana approntato in un fondo aperto appositamente, allestito sotto la guida di Armando Secondi, che ha coordinato squadre di volontari, alternatesi giorno e sera da oltre un mese per dar vita a una rappresentazione della natività tra passato e presente. Coinvolti anche i bambini della locale scuola primaria di Marola che, sotto la guida delle maestre, hanno collaborato alla costruzioni di manufatti e portando statuine.

Il parroco ha benedetto non solo il presepe, ma anche le nuove luminarie che illuminano tutto il carruggio, che la locale Società Popolare di Mutuo Soccorso si è finanziata in modo autonomo, visto che quelle del Comune non arrivano fino a qui, nelle borgate di periferia, dove invece i pochi negozi che resistono alla chiusura andrebbero incentivati e supportati. Infatti è anche grazie a loro che queste borgate possono continuare a sentirsi comunità vive, con un’identità e una storia, invece di trasformarsi in dormitori ai margini della città.

Una piazza Paraso, come viene chiamata dai marolini piazza Faggioni, piena di bambini, anziani, famiglie, allietati dalla musica dei violini suonate da due giovanissime musiciste locali, e rifocillati da cioccolata calda e torte casalinghe. Una comunità, quella marolina, che vuole resistere al degrado e alla lontananza dell’Amministrazione, lenta a rispondere ai bisogni della borgata. La serata si è conclusa con l’estrazione delle lotterie e la distribuzione, da parte di quattro curiosi elfi, di pacchetti a sorpresa per i più piccoli.

L’appello è rivolto alla popolazione affinché il presepe, situato in piazza Faggioni, aperto e tutti i giorni in orario di negozi.

Redazione

17/12/2019 18:45:03