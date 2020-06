Ancora un richiamo dei medici all'Asl: "Mettere a punto fase operativa per visite ed esami specialistici"

La Spezia - Le visite specialistiche e gli accertamenti sanitari non urgenti? Mancano ancora precise indicazioni operative per un controllo ortopedico, dermatologico, cardiologico e via dicendo. Le prenotazioni cup quando riapriranno a pieno ritmo? Forse dopo il 15 giugno solo attraverso i medici di famiglia, le farmacie convenzionate e via telefono con il call center; quindi niente uffici territoriali, al contrario ad esempio della vicina Toscana. E cosa ne sarà di altri servizi importanti, quali ad esempio le commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile? Disabilità e debolezze purtroppo devono ancora attendere, nessuno al momento ha detto niente e intanto le pratiche si stanno accumulando a centinaia. Speranze di esami del sangue in ambito pubblico? Ogni previsione di ritorno all’accesso diretto è azzardata anche perché non esiste un progetto di incremento dei punti di prelievo contro gli assembramenti.



È lunga la lista di domande poste dai medici di famiglia spezzini, le cui risposte non risolvono per niente i principali dubbi della sanità del post-crisi. Come più volte segnalato il piano organizzativo di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19 tarda a decollare nell’ambito dell’Asl 5 e tra i cittadini serpeggia il malcontento. Le organizzazioni Fimmg (Federazione dei medici di famiglia) e Snami (il sindacato autonomo dei medici italiani) hanno messo a fuoco i problemi della categoria in una riunione tenuta nella sede di via Lunigiana alla Spezia nella quale è emerso ancora una volta il senso di incertezza in vista della riattivazione graduale dei servizi sanitari territoriali: la loro protesta, insomma, non si ferma.



I camici bianchi lamentano di non essere mai stati convocati dall’azienda sanitaria ad un tavolo tecnico, alla presenza dei medici specialisti del territorio, per mettere a punto la strategia di progressiva di ripartenza dell’assistenza sanitaria e con essa la scansione di date certe. Tutto questo nonostante le ripetute richieste e le esperienze dirette sul campo in queste difficili settimane. Alla vigilia della fase 3 non sanno ancora se e come riapriranno le attività sanitarie, in quali sedi e soprattutto come saranno prenotabili e in che modo si dovrà gestire la garanzia dei percorsi di sicurezza per pazienti e operatori. Il calendario fissato da Alisa ad inizio maggio, dopo il lockdown deciso per contenere l’epidemia da coronavirus, infatti è già fuori tempo.



In un contesto del genere medici di famiglia continuano a ricevere i loro assistiti per appuntamento e a mantenere aperta la linea telefonica (e ovviamente un percorso sollecito per le urgenze). Sono dalla parte dei pazienti che chiedono di essere curati, che sono in fila da marzo, che attendono assistenza dal territorio. Per questo lanciano un nuovo appello ai vertici Asl. Chiedono un incontro e risposte perché non vengano rimandati visite e servizi. I tempi di attesa rischiano di compromettere la salute dei cittadini, soprattutto quelli che non hanno la possibilità economica di rivolgersi ai privati.

Redazione

02/06/2020 10:31:40