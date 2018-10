La Spezia - Anche la Spezia si allinea. Dopo che i primi comuni della Provincia, specialmente quelli ubicati nelle adiacenze delle valli che contornano il Magra, aveva già fatto sapere intorno alle 13 che domani avrebbero tenuto chiuse le scuole del loro territorio, anche il Comune capoluogo ha deciso: a seguito dell’allerta meteo emessa dal Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria, il sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto con ordinanza la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, senza dimenticare gli enti di formazione, compreso il Conservatorio musicale “Giacomo Puccini”, ubicate nel territorio comunale, per la giornata di giovedì 11 ottobre. Come detto, su segnalazione dell'Arpal, è stato emesso uno stato di allerta arancione dalle 6 alle 18 di domani, giovedì 11, con probabili peggioramenti delle condizioni meteo che hanno motivato l’ordinanza di chiusura.

