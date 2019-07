La Spezia - E' ufficiale: l'amministrazione comunale ha ascoltato le rimostranze giunte nei confronti della proposta di ampliamento della Ztl e arretra le telecamere previste in Viale Mazzini dall'intersezione con Via Micca a quella con Via D'Azeglio. La giunta ha infatti approvato le modifiche alla precedente delibera e ha stabilito la nuova perimetrazione come si vede nell'immagine allegata all'articolo.



Dopo l'installazione degli impianti di videosorveglianza ai varchi c'era stata la sollevazione da parte degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria, ma erano giunte richieste di modifica anche da parte degli enti pubblici che si trovano nell'area. Così la Ztl ha fatto una retromarcia lunga un isolato valutando i poter effettuare l'intervento di spostamento delle telecamere nell'ambito dei lavori attualmente in corso per la riqualificazione dei giardini storici, con la realizzazione dei nuovi cavidotti e plinti da parte della ditta esecutrice dei lavori e lo spostamento del palo di cablaggio e il nuovo settaggio della telecamera da parte di un'altra ditta specializzata.



Il perimetro

L'ampliamento della Ztl comprenderà dunque le seguenti strade:

- Via Chiodo nel tratto compreso tra via Persio e Via Tommaseo

- Piazza Giuseppe Verdi

- Via Tommaseo tra via Fazio e viale Mazzini

- Via Diaz tra viale Italia e via Chiodo

- Viale Mazzini nel tratto compreso tra via D'Azeglio e Via Da Passano

- Via Don Minzoni nel tratto compreso tra via Cadorna e via D'Azeglio

- Via Cadorna nel tratto compreso tra viale Mazzini e via Chiodo

- Via Da Passano nel tratto compreso tra viale Mazzini e via Chiodo

- Via Ceccardi tra viale Mazzini e via Don Minzoni

- Via Manzoni nel tratto compreso tra viale Mazzini e via Chiodo



Si prevede l'attivazione dei varchi di ingresso dotati di sistema di controllo degli accessi all'intersezione tra la Via Chiodo e Via Persio con possibilità di "via di fuga" lungo Via Persio, all'intersezione tra Viale Mazzini e Via D’Azeglio con possibilità di fuga in Via D'Azeglio e all'intersezione tra Viale Italia e Via Diaz con possibilità di fuga in Viale Italia.



La regolamentazione della Ztl è mantenuta attiva tutti i giorni con orario 0-24 e le categorie di veicoli ammessi al transito sono: velocipedi, veicoli di soccorso, della Polizia, Vigili del Fuoco, del Comune della Spezia, taxi, veicoli da noleggio con conducente con licenza del Comune della Spezia. Potranno transitare, secondo le modalità e gli

orari disciplinati con ordinanza del sindaco veicoli da trasporto cose per il rifornimento delle attività commerciali e affini, autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno invalidi, veicoli muniti di pass zone B-C-D residenti all’interno della Ztl e della zona pedonale limitrofa, veicoli a servizio di corrieri e ditte per recapito corrispondenza, veicoli per la pulizia/manutenzione delle strade, veicoli di istituti per la vigilanza privata e autovetture a completa trazione elettrica.



I permessi di transito in deroga possono essere annuali, mensili, settimanali o giornalieri e sono di costo differente in base alla categoria alla quale appartengono i veicoli.

TH.D.L.

08/07/2019 21:55:09