La Spezia - Si erano conosciuti in un centro di accoglienza e ieri si sono sposati. E' una bella storia di amore e integrazione quella raccontata oggi dalla Croce Rossa spezzina, punto di incontro fra Mohammed – arrivato tempo fa in uno dei centri della nostra provincia e oggi entrato a sua volta in Croce Rossa – e Samantha, volontaria che aveva accolto lui ed altri ragazzi insieme al resto del gruppo CRI. Un amore nato dalla solidarietà e da ieri legato dal vincolo più importante al termine della breve cerimonia tenutasi in Comune e officiata da un'altra volontaria che ha sancito il matrimonio fra i due innamorati. “E' una storia che ci rende orgogliosi di quello che siamo – si legge sulla pagina Facebook del comitato spezzino – viva gli sposi e auguri entrambi, oggi siamo ancora di più una grande famiglia”.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK