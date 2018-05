La Spezia - Giovedì 24 maggio alle 10 presso il salone della Provincia, si terrà il report pubblico “L'esperienza di ricerca-azione Unicef sulla alternanza scuola lavoro” che concluderà i percorsi di alternanza scuola lavoro, organizzati da questo comitato, riguardanti l'inclusione dei bambini stranieri e all'utilizzo sicuro del web nelle classi delle scuole primarie.

Il primo progetto ha avuto come finalità quello di favorire forme di inclusione e prassi educative che traducono, nel contesto scolastico, le finalità e gli obiettivi dell'art. 29 della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e della Adolescenza. Si tratta di un progetto peer to peer grazie al quale 21 tra studenti e studentesse, del Liceo delle Scienze umane "G. Mazzini", hanno supportato 20 classi delle scuole primarie della città.



Il secondo progetto ha avuto come obiettivo la tutela dei minori attraverso l'uso responsabile della rete e il contrasto al cyberbullismo. Si tratta di un progetto peer to peer che ha impegnato 63 tra studenti e studentesse, dell' ITCT "A. Fossati-M. Da Passano", a spiegare, attraverso materiale audiovisivo da loro prodotto, agli alunni di 40 classi V delle scuole primarie della provincia, come utilizzare in modo responsabile la rete, prevenendo così forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo. Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado sono stai preventivamente formati da esperti in psicologia, pedagogia, informatica e dell'area legale. Al convegno, oltre ai diretti partecipanti ai progetti, saranno presenti autorità locali e Renata Corona, responsabile del Comitato italiano per l'Unicef di Younicef (che comprende i giovani volontari con meno di trent'anni).



Programma.

Saluto delle Autorità

Aldo Benedetti Presidente Comitato Provinciale per l'UNICEF della Spezia

Giorgio Cozzani Presidente Amministrazione Provinciale della Spezia

Sua Eccellenza Antonio Lucio Garufi Prefetto della Spezia



Presentazione del progetto

Felice Biassoni V/Presidente Comitato provinciale per l'UNICEF della Spezia

Francesca Del Santo Dirigente Scolastica Liceo “G.Mazzini”

Paolo Manfredini Dirigente Scolastico dell'I.T.C.T. “A.Fossati-M.Da Passano”

Gli studenti dell'I.T.C.T. “A.Fossati-M.Da Passano” e del Liceo “G.Mazzini”

una esperienza concreta nella scuola



Conclusioni

Renata Corona Responsabile YOUNICEF del Comitato Italiano per l'UNICEF

Mantani Samuele Rappresentante Consulta Provinciale Studentesca

Roberto Peccenini Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia



Coordina

Sanna Micaela Referente YOUNICEF del Comitato UNICEF della Spezia

21/05/2018 11:15:24