La Spezia - Si è svolta nei locali della Palazzina delle Armi di viale Amendola la tradizionale cerimonia in memoria dei caduti organizzata dalla sezione La Spezia Centro dell'Associazione Nazionale Alpini. Alla manifestazione, unitamente a numerosi Alpini e loro familiari e ad una rappresentanza della Croce Rossa Italiana, hanno partecipato - accolti dal presidente Alfredo Ponticelli e dal capogruppo Orazio Bellè - il vicesindaco della Spezia Genziana Giacomelli, il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e il Vescovo S.E. monsignor Luigi Ernesto Palletti, il quale, affiancato da padre Ennio Bellocchi e dal cappellano alpino mons.Gianluca Galantini, ha celebrato la S.Messa con cui si è aperta la cerimonia, proseguita poi con l'alzabandiera, con la deposizione di una corona di fiori presso monumento ubicato nella piazzetta interna alla sede e con i saluti delle autorità. A conclusione della giornata, il tradizionale momento conviviale a tavola, che è stata l'occasione per lo scambio degli auguri natalizi.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK