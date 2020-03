La Spezia - Preoccupazione e forte disagio per i lavoratori del servizio di pulizie e sanificazione nelle strutture del ministero della Difesa. Si tratta di circa cento dipendenti - e delle rispettive famiglie - che con straordinario spirito di sacrificio stanno garantendo il decoro di tutti i siti della Marina militare dislocati nella provincia spezzina. A denunciare la situazione sono i sindacalisti Daniele Viviani, di Filcams Cgil, Giampiero Orlanducci, di Fisascat Cisl, e Marco Furletti, di Uiltrasporti, che hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera a Dussmann, la società tedesca che ha in appalto il servizio di pulizia e sanificazione dell'arsenale militare.



Le sigle fanno presente che il personale lamenta il mancato rispetto delle norme previste dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto sabato scorso.

"Nello specifico - affermano Viviani, Comanducci e Furletti - si registra la carenza o mancanza di gel lavamani, mascherine protettive, guanti monouso e modalità di accesso agli spazi comuni nel rispetto della distanza di sicurezza. La preoccupazione è aggravata dal decesso di un dipendente civile del ministero della Difesa, contagiato dal virus Covid-19, e che operava all'interno dell'arsenale. Non è il momento delle polemiche perché siamo in una situazione emergenziale. È, però, proprio per questo, il momento degli allarmi al fine di evitare comportamenti irresponsabili che, in palese contrasto con la normativa nazionale, finiscono con il favorire il contagio: e il presente è un allarme perché si intervenga prontamente. È anche il momento di assunzione delle responsabilità perché in questo momento più che mai chi viola la legge va punito: per questa ragione sollecitiamo urgentemente la vostra società ad adempiere a quanto previsto dal suddetto protocollo riservandoci, in caso contrario, di agire nelle sedi preposte", concludono i sindacati.

Redazione

17/03/2020 12:58:25