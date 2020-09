Alla vigilia dell'avvio della scuola la percentuale fra i tamponi fatti e i positivi era del 14%

La Spezia - Un dato inedito ma per niente da "prendere alla leggera" quello che emerge dal colloquio fra il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la delegazione di genitori, insegnanti e presidi sul tema del nuovo rinvio della partenza dell'anno scolastico nel comune della Spezia. Ad emergere è un elemento mai reso noto da Palazzo civico che riguarda però un importantissimo rapporto i percentuale fra i tamponi fatti e i positivi nei giorni immediatamente precedenti alla vigilia della ripartenza scolastica. Ebbene, per ammissione del sindaco, in quelle giornata la percentuale fra i tamponi fatti e i positivi riscontrati era del 14%, mentre la media nazionale era del 1,5%. Numeri che non potevano certamente essere ignorati: "Sarebbe stata una scelta irresponsabile e scellerata riaprire le scuole perché la ripartenza avrebbe messo in movimento fra famiglie, bambini e ragazzi oltre trentamila persone. Un’eventualità che dalla commissione di prevenzione sanitaria composta da virologi e epidemiologi è stata ritenuta troppo rischiosa in un momento in cui la curva dei contagi avrebbe dovuto affievolirsi" - ha chiarito il primo cittadino.

Redazione

24/09/2020 14:46:38