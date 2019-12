Addio al porta a porta in altri sette quartieri della città

La Spezia - Sette quartieri diranno "addio" al porta a porta per lasciare spazio alle nuove isole zonali. E il Comune chiude l'anno con 1700 multe a chi non ha rispettato i dettami della differenziata. Tra novità e bilanci questa mattina in Comune alla Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini, l'assessore Cristopher Casati e il presidente di Acam Ambiente Matteo Ridolfi hanno illustrato quello che accadrà in città per tutto quello che concerne la raccolta differenziata.



"Ci eravamo presi un impegno con i cittadini - ha dichiarato il sindaco Peracchini -. Andremo a coinvolgere 70mila persone con questo sistema che coniuga obbiettivi della popolazione e dell'amministrazione. Saranno 96 le isole zonali con attenzione agli abbandoni. Ci saranno dunque nuove telecamere. Nelle colline c'è ancora questa criticità e non vogliamo più intervenire nel Parodi per rimuovere rifiuti lasciati dai furbetti, nonostante la maggior parte della popolazione si mostri rispettosa. Oggi facciamo un regalo ai cittadini. I prossimi cinque mesi saremo impegnati con Casati, Acam e Iren. Questo nuovo step è molto importante, quasi definitivo. L'altro obiettivo sarà contenere i costi. Dobbiamo assolutamente raggiungere le zone più critiche della Chiappa e Fossitermi".



Matteo Ridolfi, presidente Acam Ambiente ha aggiunto: "Da parte del gestore devo sottolineare che spezia in due anni e mezzo con Acam hanno cambiato la gestione e non è paragonabile a due anni e mezzo fa. Tra gestore e amministrazione un rapporto proficuo sia dal punto di vista umano che operativo. Si preannuncia uno sforzo notevole anche per il gestore. Spezia sarà rivoluzionata per il ciclo dei rifiuti cogliendo le esigenze di ogni fascia di popolazione. Penso che il lavoro che verrà svolto renderà il capoluogo un modello. Ci saranno confronti anche nel 2020 per le tariffe e l'arrivo di un soggetto terzo ma troveremo tutte le soluzioni. Siamo una società con doveri e appianeremo ogni divergenza".



Ad entrare nel dettaglio è stato l'assessore Casati: "L'estensione sarà in sette nuovi quartieri e valuteremo un'ulteriore estensione. Ci sono zone come carrozzo San Venerio e Campiglia non si raggiungono ma metteremo delle ecostation. Non ci sarà dunque problema con i veicoli. A mazzetta arriveranno 28 isole. Raggiungeremo più di 27mila abitanti e un totale di 161 isole zonali che comprendono le 3 eco station. Al termine saranno 51.700 i cittadini serviti. 8.500 saranno serviti dall'ecostation. Nel 2020 nuovi servizi di pulizia. I cestini verranno tutti sostituiti si parte con 300 e riusciremo a incentivarne utilizzo corretto. Nel 2020 nuovo centro di raccolta e riuso, sia per il verde e sfalci che per la raccolta amianto potenzieremo la raccolta e con interventi di segnalazione ventiquattro ore al giorno. Potenzieremo anche il lavaggio portici dal 1° gennaio. Sarà rafforzato anche il servizio di spazzamento, i cittadini lo apprezzano e noi dobbiamo incrementarlo assieme alla pulizia scalinate. Gli uffici hanno fatto un lavoro straordinario. Per le periferie arriveranno nuove telecamere per fare sì che ci siano più controlli nella parte alta nella città. Aumenteremo anche lo spazzamento manuale e meccanico".



E' stato inoltre ricordato il corretto conferimento per la raccolta della frazione residua. Anche per il 2020 le utenze domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti ‘Porta a Porta’ hanno l’obbligo di utilizzare il sacco viola conforme per la raccolta della frazione residua. L’obbligo sussiste anche per le utenze non domestiche prive di contenitore, che conferiscono il rifiuto residuo nei sacchi. A partire dal 7 gennaio saranno a disposizione tre ‘Ecosportelli’ per il ritiro della fornitura di sacchetti necessaria per il 2020:

1. Spezia Risorse - Via Pascoli, 64

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore16

Sabato dalle ore 9 alle ore 12



2. ACAM ambiente - via Picco, 18

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15

Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30



3. Salone Anagrafe (ingresso da via Santorre)

Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 12, il martedì dalle ore 8 alle 17.30

Sabato dalle ore 8 alle ore 11.15



Si ricorda che, per il ritiro della fornitura, è necessario presentare la SpeziaEcocard; chi l’avesse smarrita può ritirarne un duplicato allo sportello di Spezia Risorse in via Pascoli, 64 e all’ufficio Anagrafe in piazza Europa.

Il quantitativo di sacchi viola forniti alle utenze domestiche variano in base alla composizione del nucleo familiare:

• Famiglie con 1 componente 18 sacchi

• Famiglie con 2 componenti 24 sacchi

• Famiglie con 3 componenti 26 sacchi

• Famiglie con 4 componenti 28 sacchi

• Famiglie con 5 componenti 30 sacchi

• Famiglie con 6 o più componenti 34 sacchi



Le utenze che nel corso del 2020 saranno interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata con isole Zonali intelligenti, riceveranno una fornitura parziale. Eventuali sacchi difformi non verranno ritirati e saranno sottoposti a controllo.









C.ALF

23/12/2019 14:50:24