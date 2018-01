La Spezia - Prosegue il monitoraggio da parte della Regione Liguria all'interno dei pronto soccorsi. Alla Speza ieri si è registrato un nuovo picco dal 4 gennaio data in cui si erano registrati 225 accessi dei quali 10 in codice rosso. Nella giornata di ieri sono stati 229, dei quali 5 codici rossi. Per la giornata di oggi con il dato aggiornato dalle 14.30 si sono rivolte ai pronto soccorsi spezzini 120 persone, delle quali una sola in codice rossa, 23 in giallo e 69 in verde.

REDAZIONE

12/01/2018 17:18:11