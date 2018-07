La Spezia - Nella settimana dal 23 al 27 luglio sono in programma diversi interventi da parte dei tecnici di Acam Acque. Nel Comune di Ameglia si procederà nella giornata di lunedì ad una riparazione puntuale di condotta fognaria in Via Papa Giovanni: il lavoro prevede l’occupazione dei parcheggi fronte scuola. Nel comune capoluogo fra giovedì 26 e venerdì 27 luglio è programmata una riparazione puntuale di tubazione della rete fognaria in via Biancamano in loc. Pitelli; il lavoro non prevede limitazioni né al traffico veicolare nè al transito pedonale. Tre gli interventi previsti nel territorio comunale di Lerici: innanzitutto la pulizia delle reti fognarie alla Marina di Tellaro con inizio lavori alle 6 del mattino del 24 luglio. Prevista anche la pulizia dell'impianto fognario in Calata Mazzini con inizio lavori alle 6:30 del mattino di mercoledì 25. Si procederà anche con la pulizia dei sifoni fognari in Via Biagini, a partire dalle 6.30 di venerdì 27 luglio.



Nel Comune di Luni servirà la giornata di mercoledì 25 luglio per la costruzione di nuovo pozzetto fognario in Via Dogana. Il lavoro non prevede limitazioni né al traffico veicolare nè al transito pedonale mentre per quel riguarda Levanto si procederà alla pulizia delle reti fognarie del capoluogo da lunedì 23 a mercoledì 25 luglio; giovedì 26 invece pulizia dell'impianto fognario in Piazza Staglieno e a Valle Santa.

21/07/2018 08:59:47