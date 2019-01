La Spezia - La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di detrazione dall’imposta sul reddito 2018 delle persone fisiche, delle spese sostenute nello stesso anno per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il provvedimento è rimasto inintaccato anche per il 2019. Atc Esercizio specifica che il tetto massimo complessivo (contribuente + familiari a carico) di spesa detraibile ammonta ad € 250,00. La percentuale detraibile è prevista nella misura del 19%. Per beneficiare delle detrazioni, salvo diverse future comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, è necessario conservare i biglietti mensili o settimanali acquistati, a partire dal 01/01/2018, per sé e per i familiari a carico. Gli stessi andranno presentati nel 2019 in sede di dichiarazione dei redditi 2018. Per i biglietti con anno di decorrenza diverso dall’anno di imposta, farà fede, ai fini della detrazione, la data di emissione/pagamento. Necessario anche conservare fotocopia della Card, propria e dei familiari a carico, riportante il codice fiscale del titolare ed il codice personale riportato sui biglietti mensili che si intendono scaricare. La stessa andrà presentata unitamente ai relativi abbonamenti in sede di dichiarazione dei redditi. Per i biglietti che non riportano il prezzo di vendita bensì un codice, è possibile scaricare il tariffario direttamente dal sito www.atcesercizio.it, o richiederlo presso l’Agenzia di Piazza Chiodo.

REDAZIONE

20/01/2019 21:06:08