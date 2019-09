La Spezia - Aurora Sarbia è la più giovane iscritta della sezione spezzina del Cai. Ma forse anche di tutta la Liguria e di tutta Italia. Difficile, infatti, battere il suo record: due settimane di vita ed è già una sostenitrice dell'associazione che raccoglie gli appassionati di montagna, arrampicata, speleologia e natura. La sorpresa è stata fatta al nonno Giuliano, iscritto di lunga data del Cai spezzino, che si è visto consegnare dai vertici dell'associazione la tessera per la nipotina. Da casa, dove si alternano tra poppate e pannolini, sono arrivati i ringraziamenti di papà Luca e mamma Samantha che, pur essendo già pazzi di gioia per l'arrivo della bellissima Aurora, ora hanno un motivo in più per festeggiare.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK