La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze sono in arrivo tre imperdibili appuntamenti autunnali dedicati all’intrattenimento tecnologico per mettere in gioco le proprie abilità con la famiglia e gli amici e sperimentare simulatori con tecnologia evoluta.



Da sabato 6 ottobre a domenica 21 ottobre, i visitatori di tutte le età potranno sfidare le proprie capacità partecipando allo speciale Space Gate, la prima escape room ad alto livello tecnologico ambientata nello spazio, che fonde la logica dell’enigmistica con la tecnologia video interattiva e la realtà virtuale. La stanza presenta due differenti modalità di gioco: Space Full, pensata per adulti e ragazzi sopra i 14 anni, e Spacegate Demo per famiglie e bambini. Ogni partita ha la durata di 15-20 minuti e sarà possibile giocare dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e nel weekend dalle ore 11.00 alle ore 21.00.



Da lunedì 22 ottobre a venerdì 2 novembre, invece, sarà possibile sperimentare la Virtual Box: una sala giochi virtuale con all’interno 3 aree e 5 simulatori differenti. I visitatori potranno infatti provare diverse attività: dalla Super Car all’esplorazione dei fondali marini, dal simulatore Vertigo alle Spade Laser a tempo di musica. La Virtual Box sarà aperta da lunedì 22 ottobre a mercoledì 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 21.00, mentre da sabato 27 ottobre a venerdì 2 novembre dalle ore 11.00 alle ore 21.00.



Per chiudere questa serie di appuntamenti tech, da sabato 3 a domenica 11 novembre arriverà l’entusiasmante Laser Room: un gioco che combina innovazione, tecnologia e divertimento. Ogni partecipante entrerà in una stanza invasa da raggi laser e dovrà aguzzare l’ingegno per scovare la strada migliore per uscire senza toccare i raggi. Sfidando la propria astuzia e agilità sarà quindi possibile raggiungere il red button che spegnerà i laser e metterà fine all’avvincente sessione di gioco. Ogni partita dura circa 3 minuti e sarà possibile giocare dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e nel weekend dalle ore 11.00 alle ore 21.00.



Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo contenti di ospitare queste attività innovative e offrire ai nostri visitatori incredibili momenti di svago e intrattenimento. È molto importante per noi coinvolgere i giovani e le famiglie del territorio con proposte sempre più moderne e accattivanti!”



Il centro commerciale Le Terrazze invita tutti i visitatori a partecipare alle numerose attività gratuite previste per tutto il periodo autunnale!

04/10/2018 12:20:39