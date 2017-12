La Spezia - Comune della Spezia e Acam Ambiente ricordano a tutti gli utenti che in occasione della festività di Capodanno non saranno effettuati i servizi di raccolta porta a porta, come riportato nei calendari consegnati: la programmazione infatti non prevede lo svolgimento delle raccolta domiciliari nei giorni di Capodanno, Lunedì dell’Angelo, 1° maggio e S. Stefano.



Per tutelare il decoro cittadino, si invitano pertanto gli utenti a non esporre i mastelli e i sacchi dei rifiuti la sera di domenica 31 dicembre, per evitare il formarsi di micro-discariche, quali quelle che si sono prodotte lo scorso 26 dicembre in alcuni punti della città, a causa dell’intempestiva esposizione da parte di alcuni utenti.

29/12/2017 16:43:58