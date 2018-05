La Spezia - Alle ore 10.30 di giovedì 24 maggio 2018, al centro Salvador Allende di La Spezia, si terrà la premiazione del concorso Lions "Un logo per il Progetto ILEX" al quale hanno partecipato gli studenti di 32 classi degli Istituti Comprensivi ISA 1, 2, 4, 5, 11,12, 21 della nostra Provincia.

Il Concorso fa parte delle attività previste nel Progetto Ilex, finanziato da 10 Lions Club dei Distretti 108Ia2 e 108Tb della Provincia della Spezia, promotori e referenti i Lions Club Roverano e Valle del Vara. Il progetto ha lo scopo di promuovere l'interesse delle nuove generazioni alla conservazione del patrimonio naturale attraverso un percorso didattico che quest'anno ha coinvolto 40 classi, di cui 13 della scuola primaria e 27 delle scuole secondarie di primo grado.

I primi dieci classificati riceveranno come ricordo una maglietta con stampato il logo vincitore.

Il Progetto ILEX avrà dunque un simbolo, grazie alla sensibilità dimostrata dai Lions Clubs spezzini, dal Comune della Spezia che ha patrocinato il progetto e messo a disposizione spazi verdi, dal Dirigente dll’USP della Spezia dottor Peccenini, che ha accolto il progetto, dai Dirigenti scolastici e dagli insegnanti che hanno risposto con entusiasmo, ma soprattutto ai giovani studenti che hanno partecipato a questa esperienza che potrebbe divenire molto importante per il loro futuro.

Ben 850 alunni hanno incontrato a scuola Bruno Vivaldi, un esperto del settore e ideatore del progetto, con il quale hanno affrontato le tematiche dell'ecologia in generale, entrando poi nell'analisi delle cause che producono le modificazioni climatiche locali e gli eventi catastrofici che ne derivano, come frane, smottamenti e inondazioni. Lungo questo itinerario didattico è stata valutata l'importanza della vegetazione autoctona nella regolazione del clima e dell'equilibrio idro geomorfologico, di conseguenza la necessità di riforestare in modo corretto i boschi della Provincia.

Gli alunni hanno poi concretizzato quest’esperienza seminando in vasetti piante di Leccio (Quercus Ilex) da cui il nome del progetto, che verranno in futuro messe a dimora in ambiente naturale.

I Lions club hanno fornito alle scuole partecipanti tutta l'assistenza ed il materiale relativo alla semina ed alla realizzazione degli intenti, indicendo anche un concorso grafico per il simbolo del progetto, che sarà sviluppato anche nei prossimi anni.



Il 24 maggio si terrà per l'appunto la cerimonia di premiazione dei primi tre vincitori del concorso, ai quali sarà consegnato un contributo economico per acquistare materiale didattico/informatico per la calsse. Sono stati esaminati 280 elaborati e i vincitori sono:

1° classificato: Vittoria Cavanna Beverini, classe 2 A, IC ISA 4 - Scuola sec. di 1°gr. “U. Mazzini” di La Spezia

2° classificato: Pedrazzi Alessia e Casotti Elena, classe 2 B, IC ISA 12, Scuola sec. di 1° gr. “A. Schiaffini” di Santo Stefano

3° classificato: Tushi Adriana, classe 1 B, IC ISA 12, Scuola sec. di primo grado “A. Schiaffini” di santo Stefano.



L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.

