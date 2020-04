"Subito problemi al Muggiano, impossibile vestirsi in sicurezza"

La Spezia - Ripresa dei lavori stamattina allo stabilimento Fincantieri del Muggiano. E non scorre tutto liscio. Lo riferisce la Fiom del Muggiano, che già nei giorni scorsi era intervenuta per affermare la sua contrarietà alla ripartenza per ragioni legate alle misure di contenimento del contagio da Covid-19. "Azienda ferma in autoprotezione - spiegano dalla Fiom Cgil-, in attesa dell’intervento del PSAL5, intervento richiesto a gran voce dalla RLS del cantiere per verificare l’applicazione del protocollo di sicurezza. I lavoratori sono fermi dal lavoro e mantengono le distanze di sicurezza".



"I problemi sono emersi subito all’entrata negli spogliatoi - continuano dal sindacato - dove spesso non era possibile cambiarsi perché non era possibile rispettare le distanze di sicurezza. Per tale ragione i lavoratori sono entrati con più di mezz’ora di ritardo e dunque passibili di ammenda. Chiediamo all’azienda di soprassedere altrimenti ci saranno conseguenze".

REDAZIONE

20/04/2020 08:59:23