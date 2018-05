"Store" di Via Magenta chiude e lascia spazio alla ristorazione di qualità

La Spezia - Una saracinesca si abbassa in centro storico, serenamente, per lasciare spazio alla ristorazione di qualità. Dopo 43 anni di onorata attività e impegno "Store" di Via Magenta, proprio davanti alla "Pia", chiude i battenti. Non è una questione di crisi, ma semplicemente la fine di un ciclo fatto di sorrisi, fiducia, passione senza dimenticare le difficoltà che riscontra un attività che ha saputo stare al passo con i tempi, senza mai abbassare la qualità delle merci in vendita.

Ma questo è solo un breve sunto di quello che "Store" di Graziana Gianfranchi, che assieme a Maria Grazia Taddei, ha rappresentato per il centro in tutti questi anni. A raccontarsi ai taccuini di CDS è proprio la storica titolare dell'esercizio che nell'estate del 1973 ha avviato le prime pratiche per aprire il suo negozio.

"Un anno fa ho preso la decisione di chiudere - racconta Gianfranchi - e per me è arrivato il momento di chiudere un ciclo per viverne un altro. Ne approfitterò per ritrovare un po' il piacere della famiglia, che non mi è mai mancato ma adesso posso viverlo diversamente".

Graziana Gianfranchi proseguirà con il suo ruolo strategico in Confesercenti, prima però si concederà una pausa. "Abbiamo cominciato con la liquidazione sabato 12 maggio e proseguiremo fino a luglio - ha proseguito -. Poi mi prenderò due mesi di pausa, pieni. Un po' di riposo me lo merito (ride, ndr), comunque non rinuncerò al mio impegno nell'associazione di categoria perché i temi da difendere e analizzare sono ancora tanti. Ho già ricevuto delle proposte di consulenza in Emilia, quindi se vorrò tornare in pista potrò farlo”.



Il fondo di “Store” rimarrà di proprietà di Gianfranchi e lascerà spazio a una nuova attività. “Non lascerò il fondo vuoto - ha detto -. Il centro deve rimanere vivo e la nuova attività sarà dedicata alla ristorazione e sarà un presidio di assoluta qualità. Tengo molto al fatto che ciò avvenga”.

Il negozio di Graziana Gianfranchi è un punto di riferimento per tantissime clienti. “E' dal 1974 che sono in attività e i più grandi attestati di stima arrivano proprio da loro. Alcune sono scoppiate in lacrime quando hanno appreso la notizia. E' la conferma che se lavori onestamente e con passione con le persone si crea un grande legame. Mi sono commossa per l'affetto che mi è stato dimostrato, mi hanno davvero accarezzato il cuore”.

Si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Si abbassa una saracinesca e se ne alza un'altra. Segno dei tempi che cambino e di un centro storico che nonostante tutto si mette in gioco per seguire le nuove esigenze della città, anche quando arrivano altre lusinghe.

“Ho ricevuto moltissime offerte - conclude la storica esercente - per questa posizione strategica volevo davvero qualcosa di diverso e alla fine è arrivata quella giusta. Era l'agosto del 1973 quando ho deciso di intraprendere questa avventura, sono passati quasi 45 anni, e dall'apertura del negozio quasi 44. Per me è arrivato il momento di cambiare ma porto nel cuore chi ha condiviso con me un po' di questa strada”.

CHIARA ALFONZETTI

15/05/2018 21:00:44