- "È una giornata meravigliosa, non si può negare. La tentazione di uscire e farsi una passeggiata è forte ma non possiamo cedere. Tutti, ma proprio tutti, dobbiamo fare questo piccolo sacrificio e rimanere in casa per il nostro bene, per il bene della nostra famiglia, per il bene dell’Italia". Ennesimo necessario richiamo alla popolazione quello del sindaco della città Pierluigi Peracchini, costretto a commentare una notizia che mai avremmo pensato di scrivere ( leggila qui ) in una situazione grave come questa: "La vera nota stonata di questa mattina è la notizia che stanotte al Sant’Andrea sono stati svaligiati gli armadietti degli infermieri: un atto vile che in questa emergenza è ancora più vergognoso. Gli infermieri e tutto il personale sanitario sono in trincea in questa battaglia contro un nemico invisibile ma pericoloso e a loro va tutto il nostro rispetto e la nostra riconoscenza: invece questa notte sono stati derubati mentre erano al lavoro, ma più del valore di ciò che è stato sottratto, è l’offesa che brucia questa mattina. Forza ragazzi, non siete soli. Noi rimaniamo a casa oggi anche per voi".