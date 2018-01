La Spezia - Fuori Luogo si sposta al Centro d'arte Moderna e Contemporanea della Spezia per uno spettacolo ironico e dissacrante di Cosentino sulla "performance art" e l'arte contemporanea, a partire da una delle figure più famose e controverse, Marina Abramovic. L'appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 21.15 con "Not here not now".

Si tratta di un incontro/scontro da teatranti con la body art, il lazzo del clown che gioca con il martirio del corpo come testimonianza estrema. Marina Abramovic dice: il teatro, il cinema, l'arte sono limitate, essere spettatori non è un'esperienza. L'esperienza bisogna viverla.

“Theatre is very simple: in theatre a knife is fake and the blood is ketchup. In performance art a knife is a knife and ketchup is blood.”

Il resoconto di un'esperienza attiva con Marina Abramovic, sotto forma di dramoletto polifonico. Un assolo da stand up comedian per spettatori fatalmente passivi e programmaticamente maltrattati, con pupazzi parrucche martelli di gomma e nasi finti. E ketchup, naturalmente.



Info



CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE (capienza ridotta)

tel 375- 5714205 mail: prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

o direttamente dal sito www.fuoriluogoteatro.it



BIGLIETTI

Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Intero: 15€



CARNET 8 SPETTACOLI A SCELTA

Studenti scuole superiori: 35€ - Under 30: 64€ - Intero: 80€

07/01/2018 19:00:13