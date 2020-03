La Spezia - Ci sono anche edicole tra le attività che possono restare aperte secondo quando previsto dall'ultimo Decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha operato una stretta sulle attività commerciali, senza tuttavia arrivare a quella chiusura totale da alcuni ritenuta l'unico vero argine alla diffusione del coronavirus. L'apertura delle rivendite di giornali e periodoci a molti è risultata una delle poco comprensibili falle del provvedimento di Palazzo Chigi. Ma se qualcuno pensa che sia un favore agli esercenti, forse cambierà idea ascoltanto la posizione di Gino Luvisotti, segretario provinciale del Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d'Italia), affiliato alla Slc Cgil.

“La decisione di tenere aperte le edicole – scrive Luvisotti in una nota - avrà, se non intervengono ammortizzatori sociali e/o accordi con gli editori, conseguenze devastanti per ogni edicolante. Lo scenario, se non intervengono fatti nuovi, è l' indebitamento di una parte consistente della categoria. Sia chiaro noi non ci tiriamo indietro, siamo al lavoro come in un giorno normale, anche se di normale questa situazione non ha nulla. Per chi non conosce i meccanismi del nostro lavoro potranno sembrare parole strane ma in realtà in questa situazione non saremmo in grado di pagare gli estratti conto settimanali. Perché in questi giorni continueranno ad essere fatturati i conti deposito e arriveranno decine di pubblicazioni. ll problema sta che in una nazione, giustamente chiusa, le persone non circolano e gli edicolanti non venderanno niente e quindi non porranno pagare le pubblicazioni ricevute, ad eccezione dei quotidiani e dei settimanali. Con quali conseguenze?”. La preoccupazione, insomma, è palpabile.



“Io credo – conclude il sindacalista - che sia urgente un intervento della federazione degli editori, che ha spinto per l'apertura, che preveda lo slittamento degli estratti conto, le fatturazioni dei conti deposito e che anche la disciplina del pagamento dei mensili sia cambiata nell'emergenza: ovvero che vengano dati in deposito con pagamento a scadenza naturale. Siamo in strada oggi in una emergenza sanitaria, credo che anche la politica dovrebbe intervenire affinché queste piccole aziende possano continuare ad esistere: prevedere ammortizzatori sociali per le rivendite in difficoltà e organizzare il tavolo per il rinnovo dell'Accordo Nazionale di Lavoro. Siamo in strada nell'emergenza, vorremmo continuare ad esserci nella normalità”.

