La Spezia - "Mi sarebbe piaciuto tornare alla piazza liberty d'un tempo ma cerano problematiche di natura tecnica e con esse oltre i 140 operatori che ogni giorno lavorano lì. Abbiamo cercato un accordo con la Marina Militare per dotarci di una nuova area parcheggi ma non ci siamo riusciti. Quella di Piazza del Mercato sarà una rivoluzione ma un efficientemento e una modernizzazione degli spazi". Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, chiarisce i lati oscuri di una vicenda infinita che non ha ancora trovato piena sintesi e, probabilmente come accade per tutte le opere pubbliche, non la troverà mai pienamente. Ma è anche normale che un'amministrazione decida: "Oggi la piazza costa 400mila euro di manutenzione che solo in parte recuperiamo dalla Cosap. Il progetto di massima è approvato, abbiamo ascoltato tutti e ora a grandi passi si va verso la progettazione esecutiva. Leggo tante cose, tanti interventi, ma il Comune non si può permettere di perdere i soldi stanziati. Non dimentichiamo che la piazza di sera è importante anche per i vari locali del centro storico. Ci tengo a dire che stiamo comunque cercando di aumentare i parcheggi tenendo presenti i vincoli che ci sono: se non attraverso grandi aree, recuperandoli qua e là con pazienza".

FABIO LUGARINI

31/10/2019 15:47:06