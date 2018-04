La Spezia - Ieri la casa di accoglienza “Comunità dell’Orto” di Via Brugnato è stata teatro dell’inaugurazione del percorso formativo “La città, le culture e le generazioni si incontrano e si raccontano”. La giornata ha visto la partecipazione dei volontari del servizio civile, dell’Associazione Mondo Nuovo Caritas, dell’ente Centro di Ascolto e degli operatori della Caritas di La Spezia e di Firenze, che hanno avuto modo di confrontarsi sul tema del ruolo dell’operatore dell’accoglienza. Sono intervenuti: Mauro Bornia, Presidente del CSV Vivere Insieme - Giovanni Pontali, responsabile dell’area Giovani, Giustizia e Pace della Caritas Diocesana della Spezia - Elda Conte, responsabile dell’area sociale della Caritas Diocesana della Spezia - Gilda Esposito, docente e ricercatrice in pedagogia sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. Questo incontro è stato occasione per realizzare un workshop utile allo scambio di esperienze sul tema dell’accoglienza, con un’ampia riflessione su come affrontare le sfide del presente. Attraverso dinamiche di gruppo, dati e testimonianze sono state analizzate le competenze e le conoscenze che l’operatore dell’accoglienza deve mettere in campo quotidianamente. Questo progetto, che si rivolge ai Volontari impegnati nell’accoglienza dei migranti e nella promozione e sviluppo della cultura della multiculturalità, è nato dalla collaborazione tra il CSV Vivere Insieme e l’Associazione Mondo Nuovo Caritas. Il percorso formativo sarà articolato su altri 5 incontri che vedranno la partecipazione di numerosi esperti del settore che contribuiranno alla formazione di numerosi volontari.

