La Spezia - "In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio l’associazione RAOT (Rete Anti Omofobia e Transfobia) vuole ricordare l’orrore dell’olocausto e dell’omocausto. Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell'Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau: in quel lager nazista vennero uccisi di fame, lavori forzati, torture, più di un milione di esseri umani. Almeno sei milioni di bambini, donne, vecchi e uomini vennero sterminati solo perché ebrei. Mezzo milione furono le persone di origine Sinti e Rom che trovarono la morte a opera dei nazisti, quindicimila i testimoni di Geova che vennero uccisi, settantamila le persone con malformazioni o malattie genetiche sterminate, perché “disturbavano” il folle piano di una “razza superiore”. In questo macabro elenco di morte hanno una voce anche gli omosessuali: circa 100mila omosessuali durante il regime nazista tra il 1933 e il 1945 vennero perseguitati; il Paragrafo 175 della legge penale tedesca del 1871, che già puniva l'omosessualità, venne inasprito. Con l'avvio della “soluzione finale” e la creazione dei campi di sterminio, più di settemila persone omosessuali vennero barbaramente uccise nei lager nazisti. I gay, marchiati con il triangolo rosa, e le lesbiche, “classificate” con il triangolo nero degli asociali, vennero sottoposti a esperimenti medici, torturati, umiliati e, se sopravvissuti a tutto ciò, uccisi nelle camere a gas. Finita la guerra gli omosessuali sopravvissuti continuarono a essere vittime di discriminazione e pregiudizio: la maggior parte di chi riuscì a resistere all'orrore dei campi di sterminio finì con il tacere, sopraffatta dalla paura e dalla vergogna: “La ricerca sulle persecuzioni degli omosessuali da parte dei nazisti fu impedita dalla criminalizzazione e dalla stigmatizzazione degli omosessuali in Europa e negli Stati uniti nei decenni che seguirono l’Olocausto” (Le ragioni di un silenzio. La persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo, a cura del Circolo Pink, Ombre Corte Editore). È solo dagli anni Ottanta, ed è solo grazie alla collaborazione con le altre vittime dell'olocausto, che si avviarono ricerche anche sull'omocausto. Oggi 27 gennaio 2018 vogliamo ricordare quel 27 gennaio del 1945. Ricordando ciò che è stato, ci battiamo per impedire che si ripeta nel futuro".

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK