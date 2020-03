La Spezia - La riapertura degli stabilimenti Fincantieri, non va giù ai residenti del Muggiano che in un lungo sfogo esprimono forte preoccupazione. "In questo periodo già difficile per i problemi e le imposizioni legate alla lotta al Coronavirus- scrivono -, il paese di Muggiano, che tanto sta facendo per rispettare le norme di distanziamento sociale imposte per salvaguardare la nostra salute, é venuto con sorpresa a conoscenza della volontà di Fincantieri di riaprire, terminato il breve periodo di sosta in corso, nonostante si sia verificato al suo interno un decesso e altri casi di positività, giustificando la propria decisione definendosi polo militare strategico (pertanto attività che può rimanere aperta)".

"Oltre alla preoccupazione per i circa tremila lavoratori che sarebbero quindi costretti a tornare in sede - proseguono -, gli abitanti del muggiano sono anche preoccupati per la propria salute, messa a quel punto a rischio dalla presenza di quella grande massa di maestranze che si riverserebbero nuovamente in paese".

"In questa situazione quindi il paese si appella al prefetto chiedendogli di non autorizzare tale apertura - concludono - che sarebbe irresponsabile e sconsiderata sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti del borgo di Muggiano. Il paese da sempre “sopporta” l’invadente presenza dello stabilimento ma oggi non ci sono i presupposti e le garanzie di sicurezza necessari per permettere una invasione che mette a rischio la salute di tutti, solo per perseguire le logiche della produzione industriale, logiche che oggi devono fare un passo indietro di fronte alle più importanti istanze della sanità pubblica".

REDAZIONE

23/03/2020 18:28:45