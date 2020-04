- Era uno dei primi ponti realizzati in cemento armato in Italia, un esempio della grandezza dell'ingegneria italiana di inizio Novecento, capace di resistere alle mine della Seconda guerra mondiale e di proseguire a collegare le due sponde del Magra per altri 70 anni, prima di crollare come un castello di carte nel bel mezzo di una mattinata di inizio aprile del 2020 (leggi qui ).A realizzarlo, tra il 1906 e il 1908, fu la Società per la costruzione del ponte di Albiano costituita dall'ingegner Nino Ferrari e dal professor Attilio Muggia, ordinario di Scienza delle costruzioni dell'ateneo di Bologna, città dalla quale proveniva lo stesso Ferrari, assistente universitario di Muggia."Il professore - spiega a CDS l'ingegner Fabrizio Ferrari, nipote di Nino - era il padre del cemento armato in Italia e costituì la società con mio nonno per realizzare un'opera che adottò diverse soluzioni all'avanguardia: per le pile, per esempio, venne utilizzata la tecnica dei cassoni ad aria compressa e quel ponte fu il primo di quella lunghezza realizzato in Italia".Da spalla a spalla si contavano 300 metri di lunghezza, mentre la larghezza era di 7,20 metri e l'altezza dal fiume era mediamente di 10 metri. Le cinque arcate eleganti avevano una corda di 51,15 metri e il piano stradale era sostenuto da 400 pilastrini. Vennero impiegati la bellezza di 3.000 tonnellate di cemento e 220 tonnellate di ferro.L'11 ottobre del 1908 il ponte venne inaugurato, portando nella modernità le popolazioni delle due sponde del Magra e della bassa Lunigiana.Dopo aver realizzato molte altre opere in città e nei dintorni e aver costituito la "Ing. Nino Ferrari Cementi Armati, 1918", Ferrari morì nel 1941, prima di vedere la sua creatura minata dalle forze armate tedesche nel 1945."Le pile si salvarono - ricorda il nipote Fabrizio - perché le esplosioni riguardarono solamente la parte sopraelevata. Ad occuparsi della ricostruzione dell'impalcato fu sempre la società fondata da mio nonno, diventata nel frattempo "Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali s. r. l.", nome che avrebbe mantenuto sino al 2006. I lavori vennero conclusi nel 1949 e da allora il ponte è stato attraversato da 70 anni di traffico, sino al crollo di questa mattina".Decenni nel corso dei quali la competenza e la manutenzione del viadotto sono state di diversi enti, sino ad Anas, che solo pochi mesi fa dichiarava che l'opera non presentava "criticità tali da comprometterne la funzionalità statica". Una valutazione che sembra essere stata totalmente sbagliata, visto che al momento non paiono essere ipotizzabili cause esterne."L'impressione - dichiara l'ingegner Ferrari a CDS - è che si sia verificata una rottura per taglio di un tratto dell'impalcato in corrispondenza di un appoggio. Le pile, invece, sembrano ancora a posto. Un capitello si è ruotato, forse trascinato dal l’impalcato che gli passava sopra, ma il grosso della pila, quella in alveo è intatta. Le pile sono molto profonde, dubito che le spiegazioni di questo crollo risiedano nel fatto che ci si trovi nel letto del fiume. Sembra proprio che si tratti di un cedimento dell'impalcato".