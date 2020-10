"Gestione del cluster spezzino momento 'scuola' per eventuali emergenze future"

La Spezia - “Dopo un'incidenza che una decina di giorni fa ha raggiunto i quattro casi ogni diecimila abitanti, oggi possiamo dire sui livelli attesi attesi, il cluster spezzino è stato contenuto e controllato. Gli interventi messi in atto hanno prodotto una netta diminuzione dell'incidenza che è ora di circa un settimo rispetto a quanto osservato in precedenza”. Lo ha spiegato oggi il professor Ansaldi nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione Covid-19 nella nostra Regione. In merito ai tamponi ha spiegato: “Nel momento più acuto del cluster spezzino la proporzione era salita con un tamponamento serrato, oggi si è tornati a valori di positività intorno al 3% grazie a buone capacità di tracciamento”.



“Il trend discendente del focolaio spezzino – ha osservato il presidente della Regione Toti – è stato ricondotto a termini di media regionali. La strategia usata per contenerlo ha funzionato e direi che nella seconda fase di espansione del virus ha rappresentato uno dei momenti di “scuola” su come occorrerà affrontare eventuali emergenze future. Abbiamo avuto risposte importanti e la pressione ospedaliera sullo Spezzino è in diminuzione”. Al termine della conferenza stampa Toti ha confermato che nelle prossime ore, d'accordo con il sindaco Peracchini, sarà prorogata l'ordinanza sull'utilizzo delle mascherine all'aperto 24 ore su 24.



02/10/2020 20:18:17