"Eroi della sanità sottopagati, più che bonus serve nuovo contratto"

La Spezia - “Una sanità territoriale più forte è strategica, in generale e tanto più in questa situazione. Ed è indispensabile che per il personale sanitario ci siano sempre adeguati dispositivi di protezione individuale”. Parola di Francesco Falli, vice presidente provinciale dell'Ordine delle professioni infermieristiche, audito oggi pomeriggio nella IV Commissione del Comune della Spezia, presieduta dal totiano Frascatore e riunitasi in videoconferenza. “Le difficoltà del nostro comparto – ha esordito – si protraggono da tantissimo tempo e in un momento di emergenza si evidenziano ulteriormente. E le criticità relative all'organico non vanno intese solo quantitativamente, ma anche come 'idoneità' al ruolo. L'età media si è alzata in maniera mostruosa: abbiamo in servizio 60enni che ad esempio non possono fare le notti o sollevare pesi. A questo si è arrivati ad esempio con il blocco delle pensioni e, guardando al nostro territorio, bandendo un concorso pubblico nel 2006 e poi un concorsone addirittura undici anni più tardi. Il bonus da mille euro? È gradito, ma noi più che bonus vorremmo ridiscutere il contratto nazionale, fermo alle indennità del 1989, una cosa che grida vendetta. Gli eroi della sanità sono sottopagati”. Falli ha fatto qualche esempio di estrema attualità: "Gli infermieri dell'area critica-emergenza prendono 4.13 euro per ogni presenza in sala operatoria o in rianimazione, quelli a contatto con gli infettivi 5 euro a turno".



Il bonus da mille euro, in ogni caso, per quanto annunciato, non è arrivato. “Erano inseriti nei primi decreti governativi ma nel Dl Rilancio sono scomparsi – ha detto Falli, interrogato in merito dalla commissaria Pecunia (Italia viva) -. Il bonus lo ha annunciato anche la Regione ma di fatto in busta paga non è arrivato niente, se non 100 euro a marzo, per coloro che avevano lavorato tutto il mese, in virtù di quanto previsto dal decreto presidenziale del 4 marzo”. Il vice presidente ha colto l'occasione per rilanciare la figura dell'infermiere di famiglia: “Implementando questa figura la Regione Friuli ha ridotto del 20 per cento i ricoveri inutili. Qua da noi funziona solo sulla fase acuta. Sarebbe invece importante valorizzare l'infermiere di famiglia e rendere più forte la sanità territoriale. In questa Fase 2 sarebbe strategico”.



Tra i temi sollevati dalle opposizioni, quella degli ospedali separati, soluzione non seguita nello Spezzino. “Su questo tema – ha detto Falli – ci vuole una visione più larga. C'era la proposta di fare a Sarzana l'ospedale 'sporco' e a Spezia quello 'pulito'. Ma in ballo ci sono delle specialità. Se uno ha un infarto al miocardio deve necessariamente andare a Spezia, se un paziente ha bisogno di un intervento urologico l'unica soluzione è Sarzana. Diverso ad esempio il discorso della Rianimazione: possibile qui separare in quanto entrambi i nosocomi hanno due reparti funzionanti e moderni. In ogni caso ospedali separati non avrebbero magicamente risolto i problemi, anche perché ci sono pazienti che sono risultati portatori di Covid-19 dopo l'ingresso in ospedale. La pratica è più difficile della teoria”. Falli, spiegato che ci sono stati circa 45 contagi di professionisti iscritti all'Ordine, ha così risposto alle osservazioni sui tamponi, i cui numero e gestione lasciano qualche perplessità agli esponenti del centrosinistra: “Benissimo l'uso dei tamponi, fare screening è importante. Ma sono una fotografia di un momento dell'individuo, io magari dopo il tampone vado a fare la notte in reparto e il mattino dopo la mia situazione può essere cambiata. La cosa davvero fondamentale, ripeto, è la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale: è dimostrato che usandoli il rischio di contaminazione è bassissimo”. I commissari Centi (Leali a Spezia) e Pecunia hanno introdotto il tema della letalità: “Quella ligure è al 14.9 per cento, numeri che non tranquillizzano”. Il vice presidente ha risposto che, “fermo restando che queste valutazioni non fanno alcuna differenza per chi purtroppo ha perso qualcuno, è necessario, non per minimizzare, considerare che ci sono morti per Covid ma anche morti con Covid, cioè l'aspetto della comorbilità. Io stesso ho registrato il decesso di una persona vicina, ricoverata da tempo e che non sarebbe arrivata alla fine dell'anno, a cui, oltre alle gravi patologie preesistenti, si è aggiunto il coronavirus. Letalità al 14.9 per cento in Liguria? Il tasso nazionale ieri era al 14.5, non si discosta molto”. Un valore contestato da Centi: “No, il dato nazionale della letalità è attorno 10 per cento”. E sempre in materia di numeri, il professore ha affermato che “la Regione non falsa i dati, però li edulcora”.

Una considerazione legata all'intervento del Pd Baldino, dubbioso tanto sulle effettive percentuali di contagiati nel personale sanitario ligure, quanto sulla gestione di tamponi ed Rsa. In merito alle quali Falli ha dichiarato che “alcune hanno lavorato molte bene, mentre altre hanno fatto degli scivoloni”.



Punto assai dibattuto nei giorni scorsi – menzionato da Lombardi (Spezia bene comune) -, quello dello spauracchio del blocco delle ferie per gli infermieri liguri, bisognosi di riposo ora come non mai. “Rispetto alla settimana scorsa, questa abbiamo constatato un raddoppio dei giorni di ferie, quindi ove possibile si sta cominciando a consentire un po' di recupero”. Al momento invece, ha continuato Falli, non si è parlato in Asl 5 dei 12 permessi aggiuntivi per i legge 104 (questione introdotta dalla grillina De Muro). Interrogativi su tamponi, ospedali separati e Rsa anche per Melley (Leali), il quale ha detto che “in questo momento in cui gli ospedali stanno recuperando le loro funzioni di cura e assistenza tradizionali c'è mancanza di chiarezza da parte di Asl. Ad esempio, l'ipotesi di portare pazienti guariti nelle Rsa preoccupa noi e le famiglie degli ospiti, visto che nella fase critica, in queste strutture, ci sono stati contagi”.

