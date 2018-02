"E' un nostro diritto lavorare, abbiamo la stessa dignità degli altri insegnanti"

La Spezia - La ventilata ipotesi che le insegnanti con il diploma magistrale, in base ad una sentenza del Consiglio di Stato, non possano più insegnare ha fatto scendere in piazza anche Cgil. Oggi pomeriggio sotto alla prefettura si è tenuta una nuova manifestazione nel corso della quale, la segretaria di Cgil scuola Giorgia Vallone ha dichiarato: "Nella nostra provincia vengono messi a rischio 500 posti di lavoro. Il sindacato ha aperto un tavolo con il Ministero e stiamo aspettando l'esito dal Consiglio di Stato e le mobilitazioni non si fermeranno".

"Chiediamo il diritto - ha proseguito Vallone - e la pari dignità al lavoro di tutte le insegnanti. Qui abbiamo a che fare con precarie del mondo della scuola dentro al sistema anche da 20 anni. Chiediamo che ci siano più investimenti per la scuola dell'infanzia e nella primaria, che si trovi una soluzione per far mantenere a queste docenti i diritti acquisti. Infine la cosa fondamentale che chiediamo è l'abolizione del comma 131 della buona scuola nel quale si dice che dopo 36 mesi gli insegnanti sono fuori dalle graduatorie o dall'avere un contratto di lavoro".

Eleonora Fresco insegnante portavoce del Coordinamento diplomati magistrale abilitati : "Chiediamo giustizia e rivendichiamo il nostro diritto di entrare in una graduatoria che ci porti direttamente alla stabilizzazione. Non vogliamo pagare più nessun corso formativo perché è il momento di dire basta alla speculazione sulla nostra situazione. La politica trovi una via giusta e onesta".



15/02/2018 21:20:29