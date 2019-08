La Spezia - La Flp Difesa segnala all’amministrazione un inadeguato vestiario destinato agli assistenti ai servizi di vigilanza in servizio presso i varchi degli Enti della Difesa della Spezia. Secondo Flp si tratta di divise poco funzionali e che non corrispondono ai requisiti tecnici previsti, ne’ in termini cromatici ne’ in termini ambientali. "Nell’ottobre del 2017 fu costituito un tavolo tecnico in sede locale, finalizzato a una scelta dei capi che fosse più congrua alle reali esigenze del personale - spiega il coordinatore Provinciale di Flp Difesa Christian Palladino -. Un’occasione utile per evitare un

ennesimo fallimento concretizzatosi all’arrivo della disposizione di Maristat, nel maggio del 2018, di utilizzare le somme destinate (€50.000), per l’acquisto di quelle stesse divise che da troppi anni creano incomodi agli ASV".



"Una spiacevole situazione attenzionata invano dalla nostra organizzazione - continua Palladino -. E’ in corso a Marinanord un’attività di studio volta ad aggiornare il vestiario previsto e sensibilizzare ancora il centro sull’argomento ma ad oggi però il personale si vede costretto ad indossare pantaloni di lana, camicie sintetiche o di cotone pesante, con le temperature elevate tipiche della stagione estiva. Il vestiario in uso è inoltre legato a decreti ministeriali del 1995 facenti riferimento a (regi) decreti del 1925, normative ampiamente superate da decreti e leggi sia Nazionali che Europee non recepite o recepite solo in parte dalla nostra amministrazione. E’ evidente e comprensibile lo sconforto di quei lavoratori, molti ultra cinquantenni e con patologie più o meno gravi, che per una ulteriore estate dovranno tollerare disagi vari. A nostro avviso una maggiore sensibilità e attenzione da parte dell’amministrazione avrebbe potuto migliorare di molto le condizioni lavorative dei dipendenti. Il nostro auspicio è che vengano presto recepite le reali criticità ed acquistato un vestiario che si adatti alle esigenze normative e funzionali all’attività svolta dai vigilanti spezzini".

Redazione

16/08/2019 14:43:32