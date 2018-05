La Spezia - Almeno due ore di sciopero verranno devolute alla famiglia di Zekic Dragan, l'operaio croato di 56 anni deceduto questo pomeriggio nel piazzale del cantiere della Gruppo Antonini. L'uomo, residente in provincia di Treviso e dipendente della ditta Ingemar, stava transitando nelle vicinanze di una gru che stava movimentando una pesante lastra di metallo quando la cinghia, nel punto di maggior attrito con lo spigolo del peso, avrebbe ceduto di schianto, non lasciando scampo al lavoratore.

I Vigili del fuoco hanno impiegato ore per estrarre la salma schiacciata dal peso della lastra caduta da venti metri d'altezza. Sul posto sono arrivati l'Automedica delta 1 , le ambulanze di Lerici e del Muggiano, i Vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale. I soccorsi sono risultati inutili vista la gravissima dinamica dell'incidente.

Una vita spezzata in un giorno di lavoro. Una vicenda tragica che ha fatto mobilitare anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil che proprio a margine della tragedia hanno stabilito lo sciopero di otto ore e due ore di presidio sotto la prefettura nella giornata di mercoledì 16 maggio.



"Anche oggi la nostra città è stata funestata da un'altra morte sul lavoro - ha dichiarato Lara Ghiglione segretaria generale di Cgil fuori dai cantieri Antonini - e siamo venuti qui per capire con precisione cosa sia avvenuto".

"Questi eventi non devono accadere mai più - ha aggiunto la segretaria generale di Uil Nadia Maggiani - non è immaginabile che una persona non possa tornare a casa e morire sul lavoro. Sulla sicurezza bisogna investire e va fatta prevenzione. Dobbiamo ragionare con le istituzioni per capire come procedere".

Mirko Talamone di Cisl ha aggiunto: "La Spezia sta seguendo il trend negativo nazionale. Siamo arrivati a maggio purtroppo siamo a denunciare 150 morti sul lavoro, in tutta Italia. Davanti a questo ennesimo incidente non ci fermiamo a denunciare e bisogna intervenire in termini concreti. Dobbiamo impedire che chi voglia usufruire di un diritto fondamentale che è quello del lavoro debba morire per il suo sostentamento".



"La città si fermi".Alle dichiarazioni davanti all'entrata dei cantieri dove è avvenuto l'incidente si aggiunge una nota unitaria di Cgil, Cisl e Uil nella quale si fa appello a tutta la città, affinché si fermi in segno di rispetto.

"Siamo sgomenti, attoniti per l'ennesima morte sul lavoro nel nostro territorio- dice una nota congiunta delle tre segreterie provinciali dei Sindacati- ci auguriamo per mercoledì una risposta massiccia non solo del mondo del lavoro, ma di tutta la comunità spezzina. La città si deve fermare per un giorno, deve essere una giornata di lutto e di riflessione. Ma anche l'occasione di rinnovare la battaglia per la sicurezza sul lavoro. Bisogna rilanciare da subito il tavolo provinciale sulla sicurezza, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, sindacati, associazioni datoriali ed istituzioni. Sono necessari investimenti per campagne di comunicazione e prevenzione, a partire dalle scuole, e nuove risorse per potenziare l'attività ispettiva all'interno dei posti di lavoro. Ci stringiamo in un grande e commosso abbraccio alle famiglie di tutte le vittime sul lavoro nel nostro territorio."



Le reazioni della politica. All'appello dei sindacati fanno eco le reazioni del mondo politico. Dalla Regione arriva il commento della giunta: "Regione Liguria esprime cordoglio per la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio alla Spezia. Nell'attesa che le autorità concludano gli accertamenti sulle dinamiche dell'accaduto, la Giunta si stringe ai famigliari e colleghi dell'operaio deceduto. Il dramma delle morti bianche deve spingere tutte le istituzioni a collaborare per difendere il diritto a lavorare in piena sicurezza".

La deputata Raffaella Paita del Partito democratico ha espresso cordoglio per la tragedia al cantiere: "La Spezia tutta non può che addolorarsi per quanto avvenuto nel cantiere di Pertulosa. Mi unisco al dolore della famiglia colpita, convinta più che mai che la retorica del mai più debba lasciare spazio a regole certe e controlli. Incidenti come questi non sono più tollerabili. Il lavoro va difeso tanto quanto la sicurezza sul posto di lavoro. I diritti non sono materie negoziabili. E’ ora di invertire la rotta archiviando finalmente le morti bianche".



A livello locale i primi a intervenire sono gli esponenti di Rifondazione comunista: "La nuova tragedia sul lavoro accaduta questo pomeriggio al Muggiano ci lascia letteralmente allibiti e increduli. Ha perso la vita ancora una volta un lavoratore, in un incidente gravissimo che si doveva evitare a qualunque costo. Alle autorità competenti spetta il compito di chiarire e appurare le responsabilità di tale disastro. Occorre fermare questo scempio di vite umane per rivendicare l'applicazione dei dispositivi di legge a tutela della sicurezza sul lavoro. Occorre pretendere trattamenti più umani per lavoratori, costretti dalla sola logica del profitto a pressioni e ritmi sempre più insostenibili, che contribuiscono a creare una situazione di insicurezza diffusa, anticamera di tante tragedie. In questo momento di grande dolore Rifondazione Comunista spezzina esprime alla famiglia e ai colleghi del povero caduto le più sentite condoglianze e la nostra più sincera vicinanza".



Si aggiunge al cordoglio anche il Psi tramite le parole del segretario regionale Maurizio Viaggi che annuncia l'adesione allo sciopero di mercoledì: "Una nuova tragedia sul lavoro. Alle autorità il compito di accertarne le responsabilità, alla politica e al sindacato quello di pretendere che queste tragedie siano evitate. Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori e cordoglio alla famiglia, i socialisti spezzini aderiscono alla giornata di sciopero proclamata per mercoledì".

"Troppe le vittime sul lavoro anche nella nostra città; meno di 20 giorni fa,un altro lavoratore, Massimiliano Muttini, perdeva la vita sul posto di lavoro - scrive Federica Pecunia segretario provinciale del Partito democratico -. La politica dovrà farsi carico di trovare soluzioni perché oltre all’emergenza della mancanza di lavoro al primo posto c’è una emergenza, quella della sicurezza sul lavoro. Esprimiamo sentita vicinanza alla famiglia della vittima di oggi, così come corre il nostro ricordo a tutte le vittime del lavoro che nella nostra città stanno decisamente aumentando, in maniera preoccupante".

Allo sciopero di mercoledì parteciperà anche Spezia Bene comune. Lo sottolinea Massimo Lombardi che in una nota scrive: "Spezia Bene Comune aderisce allo sciopero generale di 8 ore indetto per la giornata di mercoledì che vede coinvolte tutte le categorie di lavoratori. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione, che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12 sotto la prefettura della Spezia, per unirci con forza nella difesa dei lavoratori e della loro sicurezza. Basta morti sul lavoro".



“I numeri sugli infortuni sul lavoro sono quelli di una guerra. Gli operai della acciaieria di Padova e ora la morte di un lavoratore nella nostra città - lo scrive in una nota il gruppo Articolo 1-Mdp che annuncia l'adesione allo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil -. Non è più possibile andare avanti così! Bisogna fare scelte: rivedere il codice degli appalti,perché favorisce le imprese che lavorano al massimo ribasso; combattere il lavorio precario che rende tutto più pericoloso. Persone assunte a tempo, senza formazione, che accettano mansioni fuori legge per paura di perdere il contratto. Bisogna rinforzare gli ispettorati del lavoro ,assumendo nuovo personale. Nella pubblica amministrazione c' è bisogno di 1.500.000 nuovi posti di lavoro. Non ne parla nessuno, tanto meno quelli che stanno tentando di fare un governo”.

C.ALF

14/05/2018 21:45:56