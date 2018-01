Golfo dei Poeti - Comincia alla grande il 2018 per la giovanissima arrampicatrice spezzina e pluricampionessa italiana Viola Battistella che è stata convocata al primo raduno della nazionale italiana giovanile della F.A.S.I. la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana sotto la direzione tecnica del ct Franco Gianelli.

Il raduno si è svolto a Brescia nella nuova palestra di arrampicata New Rock e Viola insieme ad altre giovani emergenti si è quindi impegnata nelle tre discipline principali , la lead cioè L ‘arrampicata con la corda , il Boulder l’arrampicata su strutture non più alte di tre metri e la speed cioè la velocità su un itinerario standard.

Prossimi appuntamenti la coppa Europa e i campionati Europei che si svolgeranno a Maggio a Imst in Austria.

Grande soddisfazione quindi anche per l’associazione Blu Verticale Muzzerone che con grande sacrificio e dedizione è riuscita a portare in nazionale una atleta molto giovane ma già molto conosciuta in ambito internazionale .

Sicuramente tutto ciò contribuirà a far crescere anche il movimento dell’arrampicata nella nostra provincia anche considerando la presenza importante delle falesie del Muzzerone, spot internazionale per allenamenti ad alto livello ma anche sede perfetta per corsi di arrampicata.

L’arrampicata sportiva è diventato sport olimpico e nel 2020 sarà presente ai giochi olimpici di Tokyo e questo nei prossimi anni sarà una bella sfida per tutti i giovani arrampicatori emergenti che vorranno parteciparvi, ma farà anche da traino per tanti ragazzi che si vorranno avvicinare a questa splendida attività sportiva.

08/01/2018 16:11:14