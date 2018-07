Golfo dei Poeti - Il momento di ritrovarsi tutti alla Morin si avvicina e sale la tensione in vista del 93esimo Palio del Golfo. Alla penultima Prepalio, quella che remata oggi pomeriggio nella baia delle Grazie, finisce con attimi di tensione alla fine della gara dei senior. Qualche parola fuori posto tra rappresentanti delle borgate di Cadimare e di Fezzano, qualche avvicinamento oltre i limiti di sicurezza che i carabinieri hanno prontamente rintuzzato con la loro presenza. Sono i verdi in ogni caso a vincere a due passi da casa, con un tempo di 11:02'25'' che così abbasa di un buon trenta secondi il tempo registrato da Fossamastra nella Prepalio della Venere Azzurra una settimana fa e trova l'ottavo successo stagionale. In attesa del reponso dell'ultima gara di avvicinamento, il 20 luglio al Muggiano, i fezzanotti sono già i favoriti assoluti per portare a casa il gonfalone 2018. Tra le donne esulta Le Grazie mentre Cadimare si prende il primo posto tra gli juniores. Risultati Categoria femminile 1) Le Grazie 5’55’’20 2) Cadimare 6’00’’03 3) Porto Venere 6’01’’06 4) Crdd 6’01’’76 5) Fossamastra 6’03’’35 6) Lerici 6’05’80’’ 7) San Terenzo 6’16’19’’ Categoria Juniores 1)Cadimare 5’34”94 2)Porto Venere 5’35”17 3)Fossamastra 5’39”51 4)Le Grazie 5’41”06 5)Canaletto 5’41”27 6)Crdd 5’44”18 7)Marola 5’46”97 8)Fezzano 6’03”38 Squalificato Muggiano Categoria Senior 1)Fezzano 11’02”25 2)Cadimare 11’17”93 3)Fossamastra 11’19”89 4)Porto Venere 11’26”16 5)Canaletto 11’29”69 6)Marola 11’35”07 7)Le Grazie 11’36”87 8)Crdd 11’39”25 9)Muggiano 11’40”07 10)Tellaro 11’42”68 11)San Terenzo 11’53”50 12)Venere Azzurra 11’53”85 13)Lerici 11’59”80

