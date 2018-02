Golfo dei Poeti - Nei saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli il presidente dell’associazione Vele d’Epoca, Pier Maria Giusteschi Conti, ha presentato il calendario della prossima stagione velica. Un calendario più ricco di quelli degli anni passati: i circoli nautici italiani, e con loro l’AIVE che li coadiuva, stanno dando un consistente e crescente contributo all’opera di promozione, oltre che di tutela, svolta dal Comitato internazionale del Mediterraneo per lo yachting classico a favore delle barche d’epoca e classiche. Predominano nettamente le regate brevi, perché verso di esse si è ormai consolidata la preferenza degli armatori, ma le poche più lunghe sono davvero suggestive ed accattivanti. Le une e le altre si svolgeranno secondo il Regolamento per la stazza e le regate degli yachts d’epoca e classici emanato dal CIM e rinnovato per il quadriennio 2018-2021 con una revisione tecnica conclusa il 20 febbraio scorso. Calendario delle Regate CIM in Italia 2018 Mar Tirreno Settimana Velica Internazionale Livorno, 27-29 aprile Trofeo Ammiraglio Francese Viareggio 5-6 maggio 64^ Regata dei Tre Golfi Napoli, 11 maggio Regata sociale AIVE 2018 La Spezia 9-10 giugno XIX Argentario Sailing Week Porto Santo Stefano, 13-17 giugno XVI Grandi Vele a Gaeta Gaeta, 22-24 giugno XV Vele d’Epoca a Napoli Napoli, 29 giugno – 1 luglio XXXI Vele d’Epoca di Imperia Imperia, 7-9 settembre XXXI Trofeo Mariperman La Spezia, 22-23 settembre XIV Raduno Vele Storiche Viareggio Viareggio, 19-21 ottobre Mare Adriatico III Porto Piccolo Classics Porto Piccolo (Trieste), 9-10 giugno Trofeo Arsenale di Venezia Venezia, 17 giugno VI Trofeo Principato di Monaco Venezia, 23-24 giugno II International Hannibal Classic Monfalcone, 15-16 settembre XXI Raduno Città di Trieste Trieste, 6-7 ottobre Barcolana Classic 2018 Trieste, 13 ottobre

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK