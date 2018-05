Golfo dei Poeti - Porto Venere, Muggiano e Fezzano sono i protagonisti della prima prepalio che si è svolta a Tellaro questa mattina. La gara, la cui organizzazione è stata affidata alla borgata ospitante del cb Chirtian Botticchio e del presidente Bruno Menegatti, si è svolta sotto l’egida del Comitato delle Borgate e della Lega Canottaggio Uisp. Le prime a scendere in mare sono state le ragazze: sei gli armi femminili al via. Una gara equilibrata fino all’ultima palata. A trionfare sono state le campionesse in carica del Porto Venere. A bodo Elisa Saglione, Sara Drovandi, Dalila Carlini, Isabella Guaita con Giada Basso al timone. Ad allenarle Sara Cargiolli e Francesca Vitucci. Sul podio un sorprendente Cadimare e Le Grazie. Nessuna sorpresa nemmeno tra gli junior: a vincere è infatti il Muggiano, detentore del titolo. Davide Menchini, Vittorio Buttafuoco, Giulio Acerbi, Emanuele Pelosi, con Alessandro Rufolo al timone, riescono a mettere la propria prua davanti agli avversari. L’equipaggio allenato da Simone Giacomazzi e dal vice Massimo Menchini, dà infatti ben sei secondi abbondanti al Cadimare. Sul podio anche il Marola. Supremazia assoluta del Fezzano nella categoria senior. Leonardo Richiusa, Giacomo Mori, Marco Mazzolini, Diego D’Imporzano, con Alice Marcantoni al timone, conducono una gara senza rivali, dettando legge per tutti e duemila i metri. L’equipaggio di Giuliano Franchi, che lo scorso anno, Mazzolini escluso, portò il Lerici al trionfo, taglia il traguardo ben undici secondi prima del Fossamastra. Sul podio anche il Muggiano. La combinata, per i migliori risultati conseguiti nelle tre categorie, è stata vinta dalla borgata del Cadimare. La prossima gara si svolgerà a Porto Venere. Appuntamento a domenica 27 maggio a partire dalle 17. Ordini d’arrivo: FEMMINILE: 1) Porto Venere 5’49’’24 2) Cadimare 5’49’’78 3) Le Grazie 5’50’’37 4) Crdd 5’52’’63 5) Lerici 5’54’’40 6) San Terenzo 5’56’’14 JUNIOR: 1) Muggiano 5’26”39 2) Cadimare 5’32”60 3) Marola 5’38”07 4) Fezzano 5’52”68 5) Fossamastra 6’03”86 Porto Venere (5’39’’99) Squalificato Le Grazie Ritirato SENIOR: 1) Fezzano 11’10”33 2) Fossamastra 11’21”43 3) Muggiano 11’24”42 4) Canaletto 11’25”55 5) Cadimare 11’26”75 6) Tellaro 11’38”51 7) Porto Venere 11’40”50 8) Crdd 11’43”17 9) Le Grazie 11’59”81 10) Marola 12’03”16 11) San Terenzo 12’05”18 12) Lerici 12’54”78

