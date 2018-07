Metti un... allenamento sulla spiaggia con kick-boxing, pugilato e difesa personale

Golfo dei Poeti - La Palestra Boxing-Class La Spezia organizza un allenamento gratuito per tutti sulla spiaggia con kick-boxing, pugilato e difesa personale. L'appuntamento è fissato a martedì 24 luglio dalle 18 alle 19.30 presso la spiaggia libera della Venere Azzurra di Lerici L'asd. presente da 18 anni all'interno del Palasport della Spezia e diretta dal Maestro Andrea Prassini, chiama a raccolta anche i bambini di età compresa tra i 4 e 13 anni ottimamente seguiti da validi Istruttori, come ordinariamente avviene durante il Corso Baby Kick-boxing in palestra. Le lezioni saranno curate dagli insegnanti Andrea Prassini e Paolo Bertoli per la kick-boxing; Armando Bellotti per il pugilato; Francesco De Benedittis per la difesa personale; Nicholas Chiaramonti e Francesca Vassale per baby kick-boxing.



Al termine, nuotata fino alla boa (distanza dalla riva mt. 80 circa) ed ai primi tre che arriveranno alla boa, iscrizione gratuita ed un mese gratuito presso un corso a scelta dell'ASD Boxing-Class a Spezia nell'anno accademico 2018-19. Per i più giovani di età inferiore ai 14 anni, al termine dell'allenamento si svolgeranno altre attività a terra sempre con la possibilità di aggiudicarsi la gratuità dell'iscrizione ed una mensilità nel Corso Baby Kick-boxing. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 22 luglio inviando un msg WhatsApp al n. 328.5467479 indicando nome, cognome ed età.

23/07/2018 09:01:59