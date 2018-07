Golfo dei Poeti - Partirà il 30 agosto da Spezia la 43esima edizione del Giro della Lunigiana come sempre organizzato dalla società ciclistica US Luni e che anche quest'anno ospiterà circa 180 atleti juniores provenienti da numerose federazioni internazionali. Quest'anno uno spazio rilevante sarà dedicato al Comune di Ameglia con partenza da Bocca di Magra il 31 agosto e arrivo a Fiumaretta. interamente dedicata al memorial "Vanello Massimo", che ha già riscosso negli anni passati notevole successo.

A tale proposito è stato creato un comitato di tappa, presieduto da Lucio Petacchi, con la consulenza tecnica di Marco Franceschini, ex corridore professionista con un grande palmares, memorabile la conquista della Maglia Rossa (leader del Gran premio della Montagna) nell'edizione del 1977 del Giro della Lunigiana. La manifestazione sarà inserita permanentemente nell'edizioni future del Giro della Lunigiana ed avrà carattere di grande evento sportivo per la Regione Liguria.



Per questo il Comitato di Tappa ed il Comune di Ameglia “intendono ringraziare per il raggiungimento di questo grande obbiettivo sportivo la Regione Liguria e nello specifico l'assessore allo sport Ilaria Cavo, che ha deciso di mettere ha disposizione un contributo eccezionale data la centralità della manifestazione memorial "Vanello Massimo", ed in modo particolare L'Assessore alla Protezione Civile, Ambiente ed Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone cha ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità e attaccamento al proprio territorio creando i presupposti per far riemergere un importante manifestazione che ha rappresentato per la nostra comunità un risveglio della propria cultura fatta di fratellanza e solidarietà non seconde a nessuno nella nostra provincia, ed è proprio la riscoperta di questi valori che deve rappresentare un grande valore aggiunto per la nostra gente. Verrà inoltre messa in palio una maglia arancione in ricordo della tappa e del memorial da parte dell'assessorato allo sport Regione Liguria. Infine un importante ringraziamento per il grande supporto alla società U.S. Casano che ci ha permesso di poter tornare a svolgere questa sentita ed importante manifestazione intitolata ad un ragazzo del nostro paese "Fiumaretta", mettendo a disposizione la propria esperienza in materia organizzativa e la professionalità ciclistica maturata nel corso degli anni e la dimostrazione tangibile e la organizzazione del 43° giro ciclistico della lunigiana”.



La seconda semitappa del 30 si svolgerà interamente a Castelnuovo Magra mentre la terza partirà e arriverà a Casette con tre passaggi dalla salita della Foce di Carrara. Infine il 2 settembre gran finale da Carrara a Casano.

