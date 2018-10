- Day after in quel di Lerici. Ieri la movimentata serata culminata nella conferenza del senatore pro life Simone Pillon, esponente della Lega, approdato in sala consiliare per illustrare il suo Disegno di legge sull'affido dei bambini, un incontro organizzato dall'associazione Lerici domani. In platea c'era Stefania Pucciarelli, collega di Pillon a Palazzo Madama. "Ieri ho presenziato con piacere alla conferenza tenuta dal collega e amico Simone Pillon, invitato a Lerici dall’associazione Lerici domani per parlare del Ddl affido condiviso, che contrariamente a quanto sostenuto da certi giornali nazionali non ha nulla a che fare con l’aborto - ha scritto su Facebook la parlamentare del Carroccio -. Precisione, concretezza e disponibilità hanno caratterizzato il suo intervento, mentre fuori dal municipio i soliti scalcagnati di sinistra cantavano 'Bella Ciao'. Alla faccia loro, dopo la conferenza abbiamo mangiato un ottimo dolce tra amici!".Non è mancato un commento post evento da parte degli organizzatori di Lerici domani. “Sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa – spiega in una nota Fabio Scorretti, presidente del sodalizio –, i partecipanti hanno avuto al possibilità di ascoltare una presentazione chiara e approfondita del Ddl, del quale si è molto discusso a volte con superficialità; chi ha partecipato ora ne conosce i punti cruciali e le motivazioni che hanno portato alla loro formulazione”.Nella nota diffusa dall'associazione si legge poi che "Molti, invece, hanno scelto di restare fuori dal palazzo comunale a contestare e cercare di disturbare lo svolgersi dell’evento, seppure tutti abbiano avuto la possibilità di partecipare e porre domande al senatore". In merito Scorretti segnala che "è stata una serata aperta al confronto, chi ha voluto è venuto in Sala e ha preso liberamente la parola, esprimendo opinioni in accordo o in dissenso con il Ddl, e il sen. Pillon ha risposto a tutte le domande, addirittura invitando a scrivere proposte di emendamento e inviargliele personalmente. Lerici Domani non aveva alcuna idea preconcetta circa il Ddl, - Conclude Scorretti - ma riconoscendo la rilevanza e la complessità dell’argomento, ha scelto di affrontarlo con serietà e onestà intellettuale. Per questo abbiamo invitato il suo primo firmatario e intendiamo organizzare un ulteriore incontro con un esperto che presenti una posizione più critica. Intanto ringraziamo tutti i partecipanti che sono stati disponibili all’ascolto e al dibattito. È questo lo spirito dell’Associazione: dare spazio alla conoscenza e al confronto costruttivo”.