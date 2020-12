Porto Venere, Angelino annuncia il voto negativo sull'alienazione di un tratto di Via Colonna

- "Questo è il terreno che ho saputo essere oggetto di alienazione il giorno 17 dicembre 2020, come ultimo punto trattato in maggioranza (erano all'incirca le 23). Si tratta di 104 metri quadrati di Via Colonna, il carugetto sopra Via Capellini, con affaccio su Via Vittoria, di fronte alla Mater Naturae". Esordisce così in un post su Facebook la consigliera di maggioranza di Porto Venere, Giovanna Angelino, commentando in maniera assai critica l'atto che andrà in discussione in consiglio comunale nel corso del pomeriggio odierno."Ho provato a chiedere che potesse essere dato in affitto: risposta negativa. Ho obiettato un vizio di forma della perizia: contestato su tutta la linea. Ho chiesto di ripetere la perizia: risposta negativa. Ho chiesto se si potesse alzare il prezzo: risposta negativa. Ho chiesto di vincolare la totalità del prezzo dell'alienazione al borgo di Porto Venere, nel qual caso avrei limitato le mie perplessità alla sola astensione: risposta negativa", conclude Angelino, anticipando, di fatto, il suo voto negativo rispetto alla pratica. Un altro voto ribelle da parte della consigliera dopo quello di un anno e mezzo fa, quando andò controcorrente astenendosi al termine di una discussione sul futuro dell'Isola Palmaria (leggi qui ).