- “Fuori avevamo anche alcuni contestatori. Sono andato a parlare con loro, ma non credo avessero letto il Disegno di Legge. Non credo neppure sapessero cosa stavano contestando di preciso. Da quel che mi ha detto l'assessore, salvo due o tre, non erano neppure di Lerici, ma truppe cammellate da fuori provincia o dalla Toscana. Ho chiesto personalmente cosa non andasse di preciso nella nostra proposta, ma in guisa di risposta hanno intonato "Bella ciao". Ecco, appunto. Ciao”. Lo ha scritto su Facebook il senatore della Lega Simone Pillon commentando quanto accaduto lunedì sera a Lerici, quando, invitato dall'associazione Lerici domani, ha illustrato in sala consiliare il Ddl sull'affido condiviso di cui è firmatario. Una conta dei contestatori quantomeno imprecisa, quella del senatore: se è vero che gli extralericini non mancavano, è vero anche che buona parte dei manifestanti era indigena, sia per quanto riguarda i cittadini, sia a livello di esponenti politici. Va inoltre detto che – a proposito del “Non credo neppure sapessero costa stavano contestando di preciso” -, come spiegato dagli autori del presidio, la contestazione non era rivolta al solo Ddl, ma alla figura del senatore e alle sue posizioni su temi estranei al Disegno (ma non al politico) quali divorzio, unioni civili e aborto.Il senatore Pillon su Facebook ha parlato di “un buon dibattito con tanti genitori separati molto convinti del #DDL735. In sala anche un paio di persone che hanno presentato obiezioni intelligenti e in alcuni casi condivisibili. Lo spirito della riforma è questo: ascoltare tutti, prendere il meglio e poi procedere per il bene dei bambini, della loro mamma e del loro papà”. Sulla pagina Facebook dell'associazione Lerici domani è disponibile il link al video integrale della serata.