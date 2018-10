Paoletti: "Non condivido idee Pillon, sorpreso da mio nome su locandina"

- "Tengo a precisare che l'incontro con il Senatore Pillon è frutto di un'iniziativa dell'associazione Lerici Domani, iniziativa a cui l'amministrazione comunale è estranea. Sono rimasto sorpreso e interdetto per aver letto il mio nome nel manifesto che annuncia l'evento. Non condivido le idee del senatore, ma, richiesta, ho concesso la sala consiliare, quale unico spazio disponibile perché ritengo che sia interesse di tutti conoscere e prendere coscienza di temi del dibattito parlamentare che interessano in modo importante la nostra vita". Così il sindaco di Lerici, con un intervento, prova a mettere i puntini sulle i entrando in un dibattito che si sta facendo quantomeno accaldato. E non avrebbe potuto essere diversamente, visto che le posizioni del senatore leghista, tra i promotori del Family Day, sono senz'altro forti - tra le tante cose è avverso ad aborto e unioni civili -, come del resto fa discutere il suo Disegno di legge sull'affido condiviso, al centro dell'iniziativa di dopodomani. In programma, davanti al Comune, anche un flash mob che accusa il parlamentare di non aver fatto un disegno, ma uno scarabocchio."Poco comprendo le voci indignate per il fatto che un senatore venga a Lerici a comunicare le proprie idee, qualsiasi siano tali idee - continua il sindaco -. Questa amministrazione è aperta a chiunque intenda democraticamente esprimere il proprio pensiero. Oggi in tanti, grazie a questa iniziativa, conoscono temi del dibattito parlamentare di cui ignoravano l'esistenza.Alcuni esprimeranno il loro dissenso anche manifestando, ritengo civilmente. Mi auguro di avere presto a Lerici un evento in dissenso. A questo dovrebbero servire i partiti i movimenti. Questo è il succo della democrazia: non l'intolleranza ma il rumore delle idee".